„Niceshops“ meldet nach schweren Umsatzjahren Rekordumsatz

Das steirische E-Commerce-Unternehmen Niceshops hat 2025 einen historischen Umsatzsprung hingelegt. Allein am Black Friday erwirtschaftete der Onlinehändler 1,7 Millionen Euro, ein Wachstum von 43,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bereits an diesem Tag wurde der Handelsumsatz des gesamten Vorjahres erreicht, die Jahresprognose von 160 Millionen Euro soll deutlich überschritten werden.

Umsatzstarkes Jahr

Auch der November entwickelte sich außergewöhnlich stark: Der Monatsumsatz lag 45 Prozent über dem Vorjahreswert. Für Firmengründer Roland Fink bestätigt das den eingeschlagenen Kurs: „Wir haben uns bewusst gegen den reinen Preiswettbewerb und für ein hochqualitatives Warensortiment sowie umfassenden Service entschieden. Der enorme Zuspruch am Black Friday zeigt, dass Kunden bewussten Konsum schätzen.“ Die Retourenquote liegt bei lediglich drei Prozent, ein im Branchenvergleich besonders niedriger Wert und ein klarer Wettbewerbsvorteil. Wachstumsschübe kommen auch aus neuen Märkten wie Rumänien und Norwegen. Insgesamt betreibt Niceshops rund 350 internationale Shop-Domains.

Rückblick

Vor allem ist diese Entwicklung so erfreulich, weil im Jänner 2024 die Erfolgsgeschichte von Niceshops stark einbremste. So mussten damals aufgrund rückläufiger Umsätze und gestiegener Kosten rund 90 Arbeitsplätze abgebaut, das waren etwa 20 Prozent der Belegschaft, werden. Betroffen waren Standorte in Saaz und Graz. CFO Erik Neutzner erklärte damals, die Maßnahme sei notwendig gewesen, um die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Firmengründer Fink sprach von einer „schmerzhaften, aber unvermeidbaren Entscheidung“, um das Unternehmen langfristig positiv aufzustellen. Diese negative Entwicklung wurde im Laufe des Jahres konsequent abgefedert und so feiert Niceshops nun ein Rekordjahr, das deutlich über den Erwartungen liegt.