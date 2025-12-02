Mehr Platz und Barrierefreiheit: Chance B baut Tageszentrum in Weiz aus

Chance B hat für ihre Tageseinrichtung in Weiz einen neuen Standort gefunden: In der Birkfelderstraße 27a wird ein bestehendes Gebäude revitalisiert. Bis Ende 2026 entsteht dort eine Tagesstätte für 22 Menschen mit Behinderung.

Die Suche nach einem neuen Standort für die Tageseinrichtung der Chance B in Weiz war lang und intensiv. Nun steht fest: Das bestehende Gebäude in der Birkfelderstraße 27a wird umfassend umgebaut und künftig Platz für 22 Menschen bieten. Geplant sind 16 Plätze für Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung im Bereich „Tagesbegleitung und Förderung“ sowie 6 Plätze für „Teilhabe an Beschäftigung in der Arbeitswelt“. Damit wird das bestehende Angebot deutlich erweitert. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. Bis dahin wird das Chance-B-Team die inhaltlichen Schwerpunkte weiterentwickeln. „Wir freuen uns, dass unseren Kunden bald eine moderne, zukunftsfähige Einrichtung zur Verfügung stehen wird und wir weitere Plätze schaffen können“, sagt Geschäftsführerin Eva Skergeth-Lopič.

©HEUSER FAUST Das Modell der neuen Chance B Tageseinrichtung in Weiz.

Barrierefrei, hell und nach dem Prinzip „Design für alle“

Das neue Zentrum wird komplett barrierefrei gestaltet und umfasst etwa 500 Quadratmeter Nutzfläche auf einer Ebene. Helle Gruppenräume, ein großzügiger Bewegungs- und Ruhebereich sowie ein modernes Pflegebad sorgen für ein zeitgemäßes Umfeld. Die Architekten Jan-Christian Heuser und Claudia Faust betonen: „Im Vordergrund stand bei unseren Überlegungen, einen Ort der Gemeinschaft, gruppiert um einen schönen Garten, also ein Design für alle zu gestalten.“ Die zentrale Lage sorgt zusätzlich dafür, dass die Tagesstätte gut mit dem Bus erreichbar ist, außerdem liegen Freizeit-, Sport- und Kulturangebote in unmittelbarer Nähe.

©HEUSER FAUST Rendering der neuen Chance B Tageseinrichtung in Weiz.

Wichtiges Projekt

Der Umbau bringt nicht nur Verbesserungen für die Chance B, sondern wertet auch das umliegende Stadtviertel auf. Die Eigentümer des Gebäudes, Kathrin Zenker und Michael Wesonig, investieren in die Modernisierung und erklären: „Es freut uns, mit der Chance B einen langfristigen Partner gewonnen zu haben, der die Liegenschaft nachhaltig prägt und einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leistet.“ Damit erhält die Weizer Innenstadt einen neuen sozialen Ankerpunkt.

Hintergrund: Weiterentwicklung seit 2023

Die Tageseinrichtung der Chance B in Weiz ging 2023 aus dem früheren Verein Leib & Söl hervor. Seitdem wurde intensiv an einer langfristigen Lösung gearbeitet, um Menschen mit Behinderung moderne Räume und passende Angebote zu ermöglichen. Mit dem nun fixierten Standort in der Birkfelderstraße 27a ist dieser Schritt gelungen. Bis Ende 2026 wird der gesamte Betrieb übersiedeln und Weiz erhält eine zeitgemäße Einrichtung, die Teilhabe, Förderung und Arbeitsqualifizierung in den Mittelpunkt stellt.