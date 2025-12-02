Weiße Weihnachten in der Steiermark? So stehen die Chancen

Eine neue Statistik von Omio zeigt: Die Steiermark hat heuer gute Chancen auf weiße Weihnachten. Leoben liegt mit 90 Prozent unter den Top-Orten Österreichs, während Graz mit 60 Prozent im Mittelfeld bleibt.

Eine umfassende Analyse historischer Wetterdaten der GeoSphere Austria, ausgewertet von der Buchungsplattform Omio, zeigt, wie oft in den letzten 50 Jahren Schnee an allen drei Weihnachtstagen gefallen ist. Für die Steiermark ergibt sich ein gemischtes Bild: Leoben zählt heuer zu den schneereichsten Weihnachts-Hotspots Österreichs, mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Hier schneit es erfahrungsgemäß „fast jedes Jahr“ zu Weihnachten, zuletzt 2024.

60:40 Chancen in Graz

In Graz hingegen stehen die Chancen bei 60 Prozent. Das klingt nach einer fairen Möglichkeit auf ein weißes Fest, liegt aber deutlich unter den alpinen Regionen. Die Landeshauptstadt hatte früher deutlich mehr Glück: Bis 1999 gab es dort zweimal so häufig weiße Weihnachten wie in den letzten 25 Jahren. Das letzte verschneite Fest liegt in Graz bereits vier Jahre zurück, im Jahr 2021.

Schnee früher häufiger: Statistik bestätigt Gefühl vieler Steirer

Viele Menschen in der Steiermark haben das Gefühl, dass es früher öfter weiß war. Die Daten bestätigen das: Zwischen 1975 und 1999 waren verschneite Weihnachten österreichweit 1,6-mal häufiger als zwischen 2000 und 2024. Fast alle der 20 analysierten Städte zeigen denselben Trend, darunter auch Graz und Leoben. Besonders deutlich ist der Rückgang im Osten Österreichs, Neusiedl am See verzeichnete früher viermal so viele weiße Feste wie heute. Doch auch in der Steiermark ist der Trend klar erkennbar: Milde Winter und große Temperaturschwankungen sorgen dafür, dass klassische weiße Weihnachtsfeste seltener werden. Trotzdem bleibt die Steiermark im Österreichvergleich gut positioniert.

Wann entscheidet sich, ob es wirklich schneit?

Die statistische Analyse ist keine Wetterprognose, sie zeigt nur, wie häufig weiße Weihnachten in den vergangenen 50 Jahren vorkamen. Ob es 2025 tatsächlich schneit, hängt von kurzfristigen Wetterentwicklungen ab. Meteorologen können eine verlässliche Prognose erst wenige Tage vor Weihnachten treffen. Gerade in alpinen Regionen reicht ein kurzer Wintereinbruch aus dem Norden, um Schnee bis in die Tallagen zu bringen. In Städten wie Graz spielt dagegen das klassische „Weihnachtstauwetter“ eine große Rolle: milde Luftmassen, Temperaturanstiege und Regen statt Schnee. Für heuer gilt dennoch: Die Steiermark darf vorsichtig optimistisch sein, besonders, wenn man in Leoben oder im obersteirischen Bergland feiert. In Graz bleibt es spannend, aber ein weißes Fest ist zumindest nicht ausgeschlossen.