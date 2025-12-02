Rechts statt links: Mit der Koralmbahn ändern sich auch die Seiten

Mit dem ÖBB-Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 ändern sich für die Fahrgäste der Bahnstrecke Bruck/Mur – Leibnitz einige gewohnte Wege. In Zukunft fahren die Züge nämlich rechts, womit sie fast in allen Bahnhöfen an anderen Bahnsteigen stehen bleiben. Besonders groß ist der Unterschied an den Halten, an denen es zwei voneinander getrennte Randbahnsteige gibt: Dort muss man in Zukunft zum anderen Bahnsteig gehen, wenn man Richtung Bruck/Mur oder Leibnitz fahren will. Mit dem neuen Fahrplan geht am 14. Dezember auch die Koralmbahn Graz – Klagenfurt in Betrieb. Die neue Bahnstrecke ermöglicht verbesserte Verbindungen und eine völlig neue Bahnqualität in der Steiermark und Kärnten. Der Fahrplanwechsel kann somit ohne Übertreibung als historisch bezeichnet werden. Die ÖBB bitten alle Fahrgäste, sich vor dem 14. Dezember 2025 noch einmal zu informieren, wie die neuen Bahnsteig-Belegungen auf ihrem Bahnhof in Zukunft sind.

Fun-Fact zum Linksverkehr

Die Umstellung auf „Rechtsverkehr“ ist notwendig, weil betrieblich dadurch das Bahnsystem effizienter geführt werden kann und der Fahrkomfort für Fahrgäste gesteigert wird. Die ersten Bahnstrecken im Gebiet des heutigen Österreich waren auf Linksverkehr ausgerichtet. Das hatte mit den verantwortlichen Ingenieuren zu tun, die aus dem Mutterland der Eisenbahn kamen, aus England. Und diese haben den in England üblichen Linksverkehr eingeführt. In den letzten Jahrzehnten wurden schrittweise Strecken auf den Rechtsverkehr umgestellt, zuletzt die Strecke Payerbach-Reichenau – Bruck/Mur im Jahr 2019.