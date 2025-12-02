Hoffest-Drama in der Steiermark: Hofherr Moritz bekommt Konkurrenz

Moritz, der letzte verbliebene Hofherr, wähnt sich bereits als Favorit in Sicherheit und hofft auf ein Happy End mit seiner Traumbäuerin. Doch Lisa hat andere Pläne.

In der Südsteiermark bei der spritzigen Jungwinzerin Lisa (29, Bezirk Leibnitz) steht das Hoffest an und dazu jede Menge Überraschungen. Moritz (27), der letzte verbliebene Hofherr, wähnt sich bereits als Favorit in Sicherheit und hofft auf ein Happy End mit seiner Traumbäuerin. Doch Lisa hat andere Pläne: Gleich zwei neue Anwärter betreten die Bühne. Ein Novum in der „Bauer sucht Frau“-Geschichte, denn Lisa hat den Hoffest-Joker erfunden. Die Nerven liegen bei Moritz blank. „Er ist nur mehr als Statist da, ich werde ihm gleich zeigen, wer der Herr im Haus ist“, posaunt er in Richtung des Neuankömmlings aus Kärnten. Der 26-jährige Michael aus Kärnten überrascht Lisa mit einem Akkordeon-Auftritt beim Hoffest. „Der Auftritt war legendär“, schwärmt die Steirerin. Doch damit nicht genug: Der 30-jährige Steirer Jan kündigt sich musikalisch mit einem Taylor-Swift-Song an und fährt mit dem Traktor vor. Wie wird Moritz reagieren und kann sich einer der drei Herren in die Pole Position um ihr Herz bringen? Für einen endet das Liebesabenteuer aber schneller als gedacht.

Schmetterlinge im Bauch in Tirol

In Tirol beim geselligen Bergfreund Luigi (50, Bezirk Imst) knistert es. Beim gemeinsamen Frühstück bekommt Brasilianerin Maria ein Küsschen auf die Wange und spürt bereits Schmetterlinge im Bauch. Dann wird angepackt: Sensen steht auf dem Tagesplan. Luigi zeigt den Damen, wie‘s geht und dabei kommt es erneut zu Nähe und Berührungen. Die Stimmung ist gelöst, doch plötzlich sorgt die Ankunft der letzten Hofdame Christine für Aufregung. Die 55-jährige Tirolerin scheint auch Luigi direkt neugierig gemacht zu haben.

In Kärnten wird ein Traum erfüllt

Beim dynamischen Drautaler Manuel (30, Bezirk Spittal an der Drau) geht es auf die Alm. Die Hofdamen hoffen, dass sich der Kärntner in dieser Atmosphäre endlich öffnet. Manuel ergreift die Initiative und erfüllt seiner Hofdame Marie einen kleinen Traum: eine Kuh zu streicheln und zu füttern. Beim Einzeldate kommt es zum ersten Körperkontakt und die 29-jährige Wienerin ist überglücklich. Beim Lagerfeuer-Abend wollen die Frauen endlich wissen, wo sie bei Manuel stehen. Die neue Folge „Bauer sucht Frau“ lauft am Mittwoch um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.

