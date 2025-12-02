Goldenes Ehrenzeichen und Berufstitel in Grazer Burg verliehen

In den besonderen Repräsentationsräumlichkeiten des Landes Steiermark, im Weißen Saal der Grazer Burg, überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek diese Woche ein Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie verschiedene Berufstitel. Bei der feierlichen Übergabe der Auszeichnungen zollten zahlreiche Familienmitglieder, Freunde, Wegbegleiter und Ehrengäste – unter anderem Bundesrat Ernest Schwindsackl in Vertretung von LH-Stv. Manuela Khom, Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl, Graz-Gemeinderat Peter Piffl-Percevic sowie Landespolizeidirektor-Stellvertreter Alexander Gaisch – den Geehrten großen Respekt.

©Land Steiermark/Robert Frankl | Klaus Kelz erhielt den Professor-Titel vom Landeshauptmann. ©Land Steiermark/Robert Frankl | Den Titel Regierungsrat erhielt Robert Hudler von LH Kunasek. ©Land Steiermark/Robert Frankl | Ilse Fromm wurde der Berufstitel Regierungsrätin vom Landeshauptmann überreicht. ©Land Steiermark/Robert Frankl | LH Kunasek überreichte Josef Affenzeller die Urkunde für den Berufstitel Technischer Rat. ©Land Steiermark/Robert Frankl | Rudolf Schwarz bekam aus den Händen von LH Kunasek das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Landeshauptmann Mario Kunasek: „Immer wieder haben Menschen in der Geschichte unseres Landes in den unterschiedlichsten Bereichen überdurchschnittliche Leistungen erbracht. Dieser Einsatz soll heute durch die Verleihung von einer Bundesauszeichnung und Berufstiteln gewürdigt werden. Durch Ihre Leistungen und das konsequente Verfolgen Ihrer Ideale haben Sie unser Land erfolgreich mitgestaltet. Grundlage für die Entscheidung des Herrn Bundes­präsidenten bildete jeweils ein umfangreicher Bericht, in welchem die vom Gesetz geforderten Voraus­setzungen für die Verleihung eines Ehrenzeichens bzw. Berufstitels exakt dokumentiert sind. Herzliche Gratulation!”