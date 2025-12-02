Goldenes Ehrenzeichen und Berufstitel in Grazer Burg verliehen
In den besonderen Repräsentationsräumlichkeiten des Landes Steiermark, im Weißen Saal der Grazer Burg, überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek diese Woche ein Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie verschiedene Berufstitel. Bei der feierlichen Übergabe der Auszeichnungen zollten zahlreiche Familienmitglieder, Freunde, Wegbegleiter und Ehrengäste – unter anderem Bundesrat Ernest Schwindsackl in Vertretung von LH-Stv. Manuela Khom, Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl, Graz-Gemeinderat Peter Piffl-Percevic sowie Landespolizeidirektor-Stellvertreter Alexander Gaisch – den Geehrten großen Respekt.
Landeshauptmann Mario Kunasek: „Immer wieder haben Menschen in der Geschichte unseres Landes in den unterschiedlichsten Bereichen überdurchschnittliche Leistungen erbracht. Dieser Einsatz soll heute durch die Verleihung von einer Bundesauszeichnung und Berufstiteln gewürdigt werden. Durch Ihre Leistungen und das konsequente Verfolgen Ihrer Ideale haben Sie unser Land erfolgreich mitgestaltet. Grundlage für die Entscheidung des Herrn Bundespräsidenten bildete jeweils ein umfangreicher Bericht, in welchem die vom Gesetz geforderten Voraussetzungen für die Verleihung eines Ehrenzeichens bzw. Berufstitels exakt dokumentiert sind. Herzliche Gratulation!”
Übersicht
Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Rudolf Schwarz
Gemeinsam mit seiner Frau Franziska leistete Rudolf Schwarz einen bedeutenden Beitrag zur Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit unseren kostbarsten Ressourcen – Energie und Umwelt. Seine Initiative, das Energieforum, ist weit mehr als ein Verein. Es stellt eine Pionierarbeit dar, die uns alle betrifft. Es geht darum, das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Technologie, Energie und dem so wichtigen Klimaschutz zu verbreiten. Diese Arbeit trägt dazu bei, ein tieferes Bewusstsein für erneuerbare Energien, für Effizienz und für das große Ziel der Nachhaltigkeit zu schaffen. Das Herzstück dieses unermüdlichen Einsatzes ist die Klima- und Energiewerkstatt Graz (KEWG).
Regierungsrat/ Regierungsrätin:
- Ilse Fromm
Ob im Gehobenen Verwaltungsdienst oder später mit großem Mut und Lernbereitschaft im Baudienst – Ilse Fromm hat ihre Arbeit stets zur vollsten Zufriedenheit und mit großem Engagement ausgeführt. Besonders hervorzuheben ist ihr tiefes Wissen im sensiblen Bereich des Lärmschutzes. Dort, wo technische Präzision auf die Lebensqualität der Menschen trifft, hat sie sich als Fachreferentin einen Namen gemacht. Ihre Facharbeit in diesem Bereich wurde mit einer Auszeichnung gewürdigt, ein leuchtendes Zeichen ihres hohen beruflichen Anspruchs und ihrer tiefen Expertise.
- Robert Hudler
Die Expertise von Robert Hudler reicht weit über seine Tätigkeit in der Aktenverwaltung des Landes, die er maßgeblich geprägt hat, hinaus. Jahrelang hat er im gehobenen Verwaltungsdienst des Naturschutzes gearbeitet. Er war ein aktiver Vollzieher des Gesetzes, der Verfahren leitete, Richtlinien erstellte, Verordnungsentwürfe ausarbeitete und sich für den Schutz von Naturdenkmälern einsetzte. Seine Erfahrung in der Durchführung rechtlicher Verfahren im Naturschutz hat seine aktuelle Rolle als Projektleiter im Wasserrecht optimal vorbereitet. Doch Robert Hudler ist nicht nur dem Land und der Natur verbunden. Viele Jahre lang hat er sich als Dienst
stellenpersonalvertreter für die Belange seiner Kolleginnen und Kollegen eingesetzt und war zeitweise auch Obmann der Vertretung.
Technischer Rat:
- Josef Affenzeller
Josef Affenzeller hat von der ersten Stunde seiner akademischen Laufbahn an sein gesamtes Berufsleben einer einzigen, großen Mission gewidmet: die industrielle Forschung tief und dauerhaft in der Steiermark zu verwurzeln. Sein Name ist untrennbar mit der Erfolgsgeschichte der AVL List GmbH verbunden, jenem Unternehmen, das heute weltweit als unabhängiger Gigant in der Entwicklung modernster Antriebssysteme gilt. Zu dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte hat er durch seine wissenschaftliche Expertise und seine strategischen Initiativen einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Josef Affenzeller war auch einer der führenden Köpfe beim Aufbau und der Etablierung des AC Styria Autoclusters.
Professor:
- Klaus Kelz
Vier Jahrzehnte lang diente Klaus Kelz mit ganzem Herzen der Bundespolizeidirektion. Sein Aufgabenbereich war äußerst umfassend. Er war der verlässliche Anker in allen rechtlichen Angelegenheiten, unterstützte die gesamte Führungsebene und bewältigte die Bearbeitung heikler Anfragen des Parlaments, der Volksanwaltschaft und des Rechnungshofes. Er war nicht nur ein Anwender des Rechts, sondern ein Mitgestalter. Klaus Kelz arbeitete an wichtigen Gesetzestexten mit, insbesondere im österreichischen Fremdenrecht. Er wurde zu Expertengesprächen in die Rechtssektion des Innenministeriums eingeladen, wo seine Vorschläge Berücksichtigung fanden, und war auch eine treibende Kraft bei Organisationsänderungen der Sicherheitsbehörden Österreichs.