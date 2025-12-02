Skip to content
/ ©Land Steiermark/Robert Frankl
Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte hohe Auszeichnungen des Bundes im Weißen Saal der Grazer Burg.
Steiermark
02/12/2025

Goldenes Ehrenzeichen und Berufstitel in Grazer Burg verliehen

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)

In den besonderen Repräsentationsräumlichkeiten des Landes Steiermark, im Weißen Saal der Grazer Burg, überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek diese Woche ein Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie verschiedene Berufstitel. Bei der feierlichen Übergabe der Auszeichnungen zollten zahlreiche Familienmitglieder, Freunde, Wegbegleiter und Ehrengäste – unter anderem Bundesrat Ernest Schwindsackl in Vertretung von LH-Stv. Manuela Khom, Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl, Graz-Gemeinderat Peter Piffl-Percevic sowie Landespolizeidirektor-Stellvertreter Alexander Gaisch – den Geehrten großen Respekt.

Klaus Kelz erhielt den Professor-Titel vom Landeshauptmann.
Den Titel Regierungsrat erhielt Robert Hudler von LH Kunasek.
Ilse Fromm wurde der Berufstitel Regierungsrätin vom Landeshauptmann überreicht.
LH Kunasek überreichte Josef Affenzeller die Urkunde für den Berufstitel Technischer Rat.
Rudolf Schwarz bekam aus den Händen von LH Kunasek das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.
Landeshauptmann Mario Kunasek: „Immer wieder haben Menschen in der Geschichte unseres Landes in den unterschiedlichsten Bereichen überdurchschnittliche Leistungen erbracht. Dieser Einsatz soll heute durch die Verleihung von einer Bundesauszeichnung und Berufstiteln gewürdigt werden. Durch Ihre Leistungen und das konsequente Verfolgen Ihrer Ideale haben Sie unser Land erfolgreich mitgestaltet. Grundlage für die Entscheidung des Herrn Bundes­präsidenten bildete jeweils ein umfangreicher Bericht, in welchem die vom Gesetz geforderten Voraus­setzungen für die Verleihung eines Ehrenzeichens bzw. Berufstitels exakt dokumentiert sind. Herzliche Gratulation!”

Übersicht

Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

  • Rudolf Schwarz
    Gemeinsam mit seiner Frau Franziska leistete Rudolf Schwarz einen bedeutenden Beitrag zur Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit unseren kost­barsten Ressourcen – Energie und Umwelt. Seine Initiative, das Energieforum, ist weit mehr als ein Verein. Es stellt eine Pionierarbeit dar, die uns alle betrifft. Es geht darum, das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Technologie, Energie und dem so wichtigen Klimaschutz zu ver­breiten. Diese Arbeit trägt dazu bei, ein tieferes Bewusstsein für erneuerbare Energien, für Effizienz und für das große Ziel der Nachhaltigkeit zu schaffen. Das Herzstück dieses unermüdlichen Einsatzes ist die Klima- und Energiewerkstatt Graz (KEWG).

Regierungsrat/ Regierungsrätin:

  • Ilse Fromm
    Ob im Geho­benen Verwaltungsdienst oder später mit großem Mut und Lernbereitschaft im Baudienst – Ilse Fromm hat ihre Arbeit stets zur vollsten Zufriedenheit und mit großem Engagement ausgeführt. Besonders hervorzuheben ist ihr tiefes Wissen im sensiblen Bereich des Lärmschutzes. Dort, wo technische Präzision auf die Lebensqualität der Menschen trifft, hat sie sich als Fachreferentin einen Namen gemacht. Ihre Facharbeit in diesem Bereich wurde mit einer Auszeichnung gewürdigt, ein leuch­tendes Zeichen ihres hohen beruflichen Anspruchs und ihrer tiefen Expertise.
  • Robert Hudler
    Die Expertise von Robert Hudler reicht weit über seine Tätigkeit in der Aktenverwaltung des Landes, die er maßgeblich geprägt hat, hinaus. Jahrelang hat er im gehobenen Verwaltungsdienst des Naturschutzes gearbeitet. Er war ein aktiver Vollzieher des Gesetzes, der Verfahren leitete, Richtlinien erstellte, Verordnungsentwürfe ausarbeitete und sich für den Schutz von Naturdenkmälern einsetzte. Seine Erfahrung in der Durchführung rechtlicher Verfahren im Naturschutz hat seine aktuelle Rolle als Projektleiter im Wasser­recht optimal vorbereitet. Doch Robert Hudler ist nicht nur dem Land und der Natur verbunden. Viele Jahre lang hat er sich als Dienst­stellenpersonalvertreter für die Belange seiner Kolleginnen und Kollegen eingesetzt und war zeitweise auch Obmann der Vertretung.

Technischer Rat:

  • Josef Affenzeller
    Josef Affen­zeller hat von der ersten Stunde seiner akademischen Laufbahn an sein gesamtes Berufsleben einer einzigen, großen Mission gewidmet: die industrielle Forschung tief und dauerhaft in der Steiermark zu verwurzeln. Sein Name ist untrennbar mit der Erfolgsgeschichte der AVL List GmbH verbunden, jenem Unternehmen, das heute weltweit als unabhängiger Gigant in der Entwicklung modernster Antriebssysteme gilt. Zu dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte hat er durch seine wissenschaft­liche Expertise und seine strategischen Initiativen einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Josef Affenzeller war auch  einer der führenden Köpfe beim Aufbau und der Etablierung des AC Styria Autoclusters.

Professor:

  • Klaus Kelz
    Vier Jahrzehnte lang diente Klaus Kelz mit ganzem Herzen der Bundespolizeidirektion. Sein Aufgabenbereich war äußerst umfassend. Er war der verlässliche Anker in allen rechtlichen Angelegenheiten, unterstützte die gesamte Führungsebene und bewältigte die Bearbeitung heikler Anfragen des Parlaments, der Volksanwaltschaft und des Rechnungshofes. Er war nicht nur ein Anwender des Rechts, sondern ein Mitgestalter. Klaus Kelz arbeitete an wichtigen Gesetzestexten mit, insbesondere im österreichischen Fremdenrecht. Er wurde zu Expertengesprächen in die Rechtssektion des Innenministeriums eingeladen, wo seine Vorschläge Berücksichtigung fanden, und war auch eine treibende Kraft bei Organisations­änderungen der Sicherheitsbehörden Österreichs.
