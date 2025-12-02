Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Steinhaus a.S.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autounfall auf der S6 in Bruck-Mürzzuschlag.
Auf der S6 kam es am Montag zu einem Autounfall.
Bruck-Mürzzuschlag
02/12/2025
Feuerwehr im Einsatz

Unfall auf S6 – Auto kracht in Leitschiene

Der Autofahrer krachte bei einer Notausfahrt in die Leitschiene. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die Unfallstelle zu sichern.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Steinhaus am Semmering wurden am Montag zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person auf der S6 (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) gerufen. In Fahrtrichtung Bruck/Mur krachte ein Auto bei der Notausfahrt – zwischen Tunnel Spital am Semmering und Steinhaus am Semmering – in die Leitschiene. Glück im Unglück: Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr und die ASFINAG sicherten die Unfallstelle ab, banden ausgelaufene Betriebsmittel und entfernten das verunfallte Auto von der Fahrbahn.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autounfall auf der S6 in Bruck-Mürzzuschlag.
©FF Steinhaus a.S.
Autounfall auf der S6 in Bruck-Mürzzuschlag.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: