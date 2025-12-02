Zwischen Sonne und Nebel: So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in der Steiermark zweigeteilt: Während das Obere Murtal, das Mürztal und der Südosten des Bundeslandes unter einem dichten Hochnebelmeer liegen, können in höheren Lagen über 1500 Metern überwiegend sonnige Bedingungen erwartet werden. Aus dem Nebel kann gelegentlich etwas Nieselregen fallen. Auch im Enns- und Salzatal startet der Tag zunächst nebelig, im Laufe des Mittwochs setzt sich hier jedoch bei mäßigem Südostwind zunehmend Sonnenschein durch. Die Temperaturen liegen zu Tagesbeginn zwischen -3 und 1 Grad, tagsüber steigen sie auf Werte zwischen 1 und 5 Grad.