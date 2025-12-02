17 Monate altes Baby bei Traktorunfall in Liezen verletzt

Ein Traktor überschlug sich am Dienstagabend in Liezen. Im Fahrzeug befand sich neben dem 18-jährigen Lenker auch ein 17 Monate altes Baby.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 18-jährige Traktorlenker von der Straße ab, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem angrenzenden Wiesenstück zum Stillstand.

Baby in Unfall verwickelt

„Im Traktor befand sich ein 17 Monate altes Kleinkind“, stellen die Beamten klar. Sowohl das Baby als auch der Lenker wurden bei dem Unfall verletzt. Die beiden wurden nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Rottenmann eingeliefert. „Ein beim Fahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ“, so die Polizisten abschließend.