„Weihnachtsdienste fehlen“: VinziWerke schlagen Alarm in der Steiermark

Zum Tag des Ehrenamts warnen die VinziWerke vor Engpässen: In der Steiermark fehlen freiwillige Helfer, besonders für die Weihnachtsfeiertage. Die Einrichtungen stoßen zunehmend an ihre Grenzen und hoffen auf Unterstützung.

Am 5. Dezember wird weltweit der Tag des Ehrenamts begangen, ein Tag, der heuer in der Steiermark mit einer dringenden Bitte verbunden ist. Die VinziWerke Österreich, eine Organisation, die seit Jahrzehnten Menschen in Not unterstützt, stehen vor einer Herausforderung: Trotz großer Solidarität wird es immer schwieriger, alle Dienste ausreichend zu besetzen. Besonders rund um die Weihnachtsfeiertage fehlen Freiwillige.

Steiermark: 240 Betten und immer öfter am Limit

Gerade in Graz zeigt sich die Not besonders deutlich. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärte Svjetlana Wisiak, Pressesprecherin der VinziWerke, dass die Nachfrage nach Schlafplätzen und warmen Mahlzeiten seit Jahren kontinuierlich steigt. 240 Betten stehen in der Landeshauptstadt bereit, oft sind sie restlos belegt. „Armut ist angekommen, mitten in der Gesellschaft,“ so Wisiak. Menschen jeden Alters, von der Mindestpensionistin bis zum jungen Mann ohne Familiennetz, suchen derzeit Hilfe.

Ohne Freiwillige geht es nicht

Österreichweit engagieren sich rund 800 Ehrenamtliche in über 40 Einrichtungen und Projekten der VinziWerke. Allein im Jahr 2025 haben sie 100.000 Stunden ihrer Zeit geschenkt, bei Kochdiensten, beim Sortieren von Spenden, an der Rezeption von Notschlafstellen oder auf Tour mit dem VinziBus. Doch Geschäftsführerin Nicola Baloch schlägt Alarm: „Zeitspenden sind für unser Überleben genauso wichtig wie Geldspenden. Ohne unsere freiwilligen Mitarbeiterinnen könnten wir keine Einrichtung auch nur eine Woche lang betreiben.“ Der Bedarf ist groß und die Lücken werden größer. Von den 800 Freiwilligen können aktuell nur etwa 650 regelmäßig aushelfen. Viele pausieren, weil sie selbst belastet sind oder Angehörige pflegen müssen.

Weihnachtsfeiertage besonders kritisch

Während viele Menschen die Feiertage im Kreis der Familie genießen, bedeutet diese Zeit für soziale Einrichtungen besonders viel Arbeit. Laut VinziWerken fehlen heuer in fast allen steirischen Einrichtungen freiwillige Helfer, vor allem für Koch- und Empfangsdienste. Baloch erklärt: „Wir merken, dass viele Ehrenamtliche selbst unter Druck stehen. Deshalb wird es immer schwieriger, Dienste zu besetzen. Gerade zu Weihnachten brauchen wir dringend Unterstützung.“ Wer Zeit schenken möchte, kann sich unkompliziert melden. Vorkenntnisse sind nicht nötig, Empathie und Offenheit reichen.

Notschlafstellen in der Steiermark VinziHaus Graz

VinziMarkt und VinziShop

VinziBus-Abendtouren

Koch- und Küchendienste

Kontakt Steiermark: vinzihaus@vinzi.at

Telefon: 0316 / 58 58 00

Einrichtungen im Überblick: www.vinzi.at/einrichtungen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 08:40 Uhr aktualisiert