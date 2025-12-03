32-Millionen-Projekt fertig: Hauser Kaibling und Planai starten in eine neue Ära

Mit zwei neuen Seilbahnen startet die Region Schladming-Dachstein in eine neue Wintersport-Ära: Die „Senderbahn Hauser Kaibling“ und die „Mitterhausalm I“ wurden feierlich eröffnet und machen die 4-Berge-Skischaukel zum Highlight

Mit einem Festakt und prominenten Gästen hat die Region Schladming-Dachstein am 1. Dezember 2025 zwei Großprojekte offiziell eröffnet: die 10er-Gondelbahn „Senderbahn Hauser Kaibling“ und die 8er-Sesselbahn „Mitterhausalm I“. Sie bilden das Herzstück der neuen „4-Berge Ski Super Connection“, die Wintersportler künftig schneller und in deutlich größerer Kapazität über die Skischaukel bringt.

Gleich zwei hochmoderne Bahnen gehen in diesem Winter in Betrieb: Die 10er-Gondelbahn „Senderbahn Hauser Kaibling“ aus dem Hause Leitner bringt Gäste in nur fünf Minuten auf den Berg und ist im Endausbau für 2.800 Personen pro Stunde ausgelegt.

Die neue 8er-Sesselbahn „Mitterhausalm I“ auf der Planai beschleunigt den Aufstieg mit einer Kapazität von 3.000 Personen pro Stunde und einer Fahrzeit von drei Minuten.

Feierstimmung in der Region

Zur Eröffnung begrüßten die Geschäftsführer Georg Bliem (Planai-Hochwurzen-Bahnen) und Klaus Hofstätter (Hauser Kaibling) zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Landeshauptmann Mario Kunasek, Landesrat Willibald Ehrenhöfer, die Bürgermeister von Haus im Ennstal, Matthias Schwab und den Schladminger Bürgermeister Hermann Trinker, sowie Vertreter der Seilbahnbauer Leitner und Doppelmayr. Klaus Hofstätter betonte die Bedeutung des Projekts: „Für unsere Gäste ist das ein echter Komfortsprung. Die 4-Berge Ski Super Connection zeigt, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Auch Planai-Chef Bliem zeigte sich stolz: „Zwei Seilbahnen auf engem Raum umzusetzen, war eine besondere Herausforderung. Das Ergebnis spricht für sich.“ Ziel ist, dass die 32-Millionen-Euro-Investition die Region stärken soll. Landeshauptmann Kunasek würdigte das Projekt als Meilenstein im steirischen Wintertourismus: „Mit diesen beiden Prunkstücken starten wir in eine neue Ära. Mehr Qualität, mehr Geschwindigkeit, mehr Erlebnis, die gesamte Region profitiert.“ Landesrat Ehrenhöfer hob zusätzlich die wirtschaftliche Bedeutung hervor: „Planai und Hauser Kaibling sind starke Motoren für die Steiermark. Diese Investition schafft Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze.“

Probefahrt, Segnung und kulinarischer Ausklang

Nach der ökumenischen Segnung konnten die Gäste die neuen Bahnen gleich selbst testen. Die Region präsentierte sich dabei in Bestform und die erste Fahrt bestätigte, was das Projekt verspricht: schnell, modern, komfortabel. Beim anschließenden Ausklang feierten Betreiber, Politik und Gäste gemeinsam den Start in eine Wintersaison, die auf den Bergen rund um Schladming ein ganz neues Niveau einläutet.