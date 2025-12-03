Drogenkurier an der Grenze geschnappt: 15 Kilo Cannabis im Gepäck

Bei der Einreise nach Österreich nahmen Polizisten einen Autolenker (27) fest. Er hatte rund 15 Kilogramm Suchtmittel im Gepäck und dürfte als Drogenkurier aktiv sein. Der Mann befindet sich in Haft.

Vergangenen Samstag, dem 29. November, wollte der 27-jährige Pakistani aus Ungarn gegen 23 Uhr auf der A9/Pyhrnautobahn bei Spielfeld nach Österreich einreisen. Der Mann war mit einem hochpreisigen und noch neuen Mietfahrzeug (BMW X5) unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich eine 19-jährige Ungarin. Beamte der Fremdenpolizei in Spielfeld führten Grenzkontrollen durch und veranlassten eine Intensivkontrolle des Fahrzeuges. Dabei stellten Polizisten rund 15 Kilogramm Cannabiskraut im Fahrzeug sicher. Dieses war in Plastiksäcken verpackt und in einem Reisekoffer im Kofferraum versteckt. Polizisten nahmen den 27-Jährigen daraufhin aufgrund der illegalen Einfuhr von Suchtmittel nach Österreich fest.

Weitere Ermittlungen laufen

Aktuellen Informationen zufolge gehen Ermittler davon aus, dass der 27-Jährige auch in der Vergangenheit bereits als Drogenkurier für eine international agierende, kriminelle Organisation tätig war. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daher die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Graz-Jakomini an. Dort befindet sich der Mann bis auf weiteres in Haft. Suchtgiftermittler des LKA Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Diese konzentrieren sich nun auf die Ausforschung der Lieferquelle sowie die Auftraggeber im Hintergrund.