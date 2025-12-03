Skip to content
Region auswählen:
/ ©Aayush Srivastava auf pexels.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt stehende Autos
Ein kilometerlanger Stau war die Folge der Sperre auf der A2 zwischen Steiermark und Burgenland
STMK & BGLD
03/12/2025
Straße gesperrt

„Gefahr durch Aufräumarbeiten“: 7,6 Kilometer Stau auf A2

Im Grenzgebiet zwischen der Steiermark und dem Burgenland musste die A2 am Mittwochnachmittag Richtung Süden gesperrt werden. Ein kilometerlange Stau war die Folge.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Der ÖAMTC informiert über 7,6 Kilometer Stau auf der A2 Südautobahn wischen Pinggau-Friedberg und Talübergang Stögersbach. Es besteht „Gefahr durch Aufräumarbeiten“, wird weiters vom Verkehrsservice ergänzt. Verkehrsteilnehmer werden dazu aufgefordert, der Umleitungsbeschilderung folgen. Laut ersten Informationen wurde der Bereich in Fahrrichtung Süden gesperrt, weil bei einer Baustelle ein Hang abzurutschen drohte. Wie lange die Sperre andauern wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: