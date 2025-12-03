„Gefahr durch Aufräumarbeiten“: 7,6 Kilometer Stau auf A2

Im Grenzgebiet zwischen der Steiermark und dem Burgenland musste die A2 am Mittwochnachmittag Richtung Süden gesperrt werden. Ein kilometerlange Stau war die Folge.

Der ÖAMTC informiert über 7,6 Kilometer Stau auf der A2 Südautobahn wischen Pinggau-Friedberg und Talübergang Stögersbach. Es besteht „Gefahr durch Aufräumarbeiten“, wird weiters vom Verkehrsservice ergänzt. Verkehrsteilnehmer werden dazu aufgefordert, der Umleitungsbeschilderung folgen. Laut ersten Informationen wurde der Bereich in Fahrrichtung Süden gesperrt, weil bei einer Baustelle ein Hang abzurutschen drohte. Wie lange die Sperre andauern wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen.