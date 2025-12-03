Mit Messer bedroht: Festnahme in Leoben klärt zweiten Raubfall

Ein 26-Jähriger dürfte Dienstagnachmittag von einem zunächst unbekannten Mann in Leoben angegriffen und mit einem Messer bedroht worden sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme eines 21-Jährigen.

Ein Messerangriff führt zu einer Festnahme und Aufklärung eines weiteren Raubs

Gegen 17.15 Uhr war der 26-Jährige in der Roseggerstraße, Bereich hinterer Murkai, unterwegs. Dabei dürfte ihn ein unbekannter Mann von hinten umschlungen und mit einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige forderte laut Angaben des Opfers Bargeldbestände. Der 26-Jährige konnte sich jedoch losreißen und um Hilfe rufen. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in Richtung Hauptbahnhof.

Festnahme folgte

Der 26-Jährige erstattete sofort Anzeige. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet führten kurze Zeit später zur Festnahme eines 21-Jährigen aus dem Bezirk Murtal. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Messer, stellten die Polizisten ebenso sicher.

21-Jährige geständig

„Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Festgenommene auch für einen Raub am 26. November 2025 in Leoben verantwortlich sein dürfte. Damals dürfte er einer 55-Jährigen die Handtasche geraubt haben. Der 21-Jährige zeigte sich zu beiden Fällen geständig“, berichtet die Polizei. Beamte brachten ihn in die Justizanstalt Leoben.