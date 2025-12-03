Auch Donnerstag bringt kaum Wetteränderung

Auch am Donnerstag bleibt es vielerorts grau und windarm. Nur in höheren Lagen zeigt sich zwischendurch die Sonne, bevor am Abend erster Regen oder Schneeregen einsetzt.

„Kaum Wetteränderung gibt es am Donnerstag. In vielen Niederungen ist es den ganzen Tag lang grau in grau, nur in Hochlagen und in der nördlichen Obersteiermark scheint bei wechselnder Bewölkung zeitweise die Sonne. Es ist durchwegs schwach windig“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es von den Wetterexperten: „Die Temperatur steigt auf 3 bis 5 Grad. Zum Abend hin setzt von Südosten her leichter Regen- oder Schneeregen ein.“