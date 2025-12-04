E-Scooter-Dieb vor Waschsalon: Polizei stellt vier Fahrzeuge sicher

In Innsbruck wurde ein mutmaßlicher E-Scooter-Dieb ausgeforscht. In seiner Wohnung stellten Beamte gleich vier Fahrzeuge sicher. Die Ermittlungen laufen.

Am 3. Dezember 2025 gegen 23.10 Uhr meldete ein Zeuge den Diebstahl eines E-Scooters vor einem Waschsalon in Innsbruck. Dank genauer Täterbeschreibung und angegebener Fluchtrichtung konnte die Polizei rasch reagieren. Die Spur führte die Beamten schließlich zu einem bereits amtsbekannten Mann aus Innsbruck, der noch in derselben Nacht ausgeforscht wurde.

Fund in der Wohnung des Verdächtigen

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stießen Einsatzkräfte der Grenzpolizeiinspektion Innsbruck-Flughafen auf gleich vier E-Scooter. Einer davon entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit einem weiteren, bereits auf der PI Innsbruck-Bahnhof angezeigten Diebstahl. Alle Fahrzeuge wurden sichergestellt, um deren Herkunft eindeutig zu klären.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Die Polizei prüft nun, ob der Mann auch für weitere ähnliche Taten infrage kommt. Eine klare Zuordnung der aufgefundenen E-Scooter soll in den kommenden Tagen erfolgen. Bis dahin bittet die Exekutive mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden. Die Ermittlungen laufen.

