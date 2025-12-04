Tag der Menschen mit Behinderung: „Echte Teilhabe nicht spürbar“

Am gestrigen Mittwoch, dem 3. Dezember, erinnert der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen daran, wie weit Anspruch und Realität auseinanderliegen. Für die KPÖ ist der Aktionstag ein jährlicher Hinweis, dass echte Teilhabe im Alltag vieler Menschen nach wie vor kaum ankommt. Besonders betroffen: Kinder und Familien im steirischen Bildungssystem.

Elementare Bildung ohne klare Linie

Inklusionsstrategie fehlt, das ist einer der zentralen Kritikpunkte. Krippen und Kindergärten seien entscheidend, um Teilhabe von Anfang an zu ermöglichen, heißt es aus der KPÖ. Doch in der Steiermark mangele es an verbindlichen Vorgaben, an ausreichend Personal und an finanziellen Mitteln. Auch beim Bildungsgipfel im Jänner soll das Thema erneut auf den Tisch. Seit Monaten kämpfen Eltern, Pädagoginnen und Assistenzkräfte für mehr Schulassistenzstunden. Immer mehr Kinder mit Behinderung erhalten nicht die Unterstützung, die ihnen zusteht. Die Forderung nach Aufstockung bleibt jedoch bei der blau-schwarzen Landesregierung bislang ohne Wirkung. Die KPÖ unterstützt daher den geplanten Protestmarsch am Montag, dem 8. Dezember, ab 10 Uhr, von der Maria-Theresia-Allee bis zum Freiheitsplatz.

©KPÖ-Bundespartei Die Partei fordert unter anderem: „Wenn sich Blau-Schwarz wirklich zur Inklusion bekennt, dann muss sie endlich handeln.“

Forderungen an die Landesregierung

Bereits vor einem Jahr legte die KPÖ einen Maßnahmenkatalog vor, umgesetzt wurde, ihrer Meinung nach, bisher nichts. Die Partei fordert unter anderem: „Wenn sich Blau-Schwarz wirklich zur Inklusion bekennt, dann muss sie endlich handeln. Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und gleichberechtigten Zugang zu allen Lebensbereichen. Inklusion ist möglich, wenn es den politischen Willen dafür gibt. Die KPÖ wird die Landesregierung weiter an ihre Hausaufgaben erinnern, denn Inklusion geht uns alle an“, betont KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.