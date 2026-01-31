Tragischer Abschied nach 35 Jahren: „Verlieren einen treuen Kameraden“

„Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Ligist in einem Facebook-Posting, in welche seine Kameraden dem früheren Löschmeister gedenken. Der Feuerwehrmann war 35 Jahre Mitglied bei der Feuerwehr: „Stefan E. trat am 24. Juli 1990 in die Feuerwehr Ligist ein und absolvierte zahlreiche Ausbildungen an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark. Als Ortssanitätsbeauftragter und Zugskommandant stellte er sein Wissen und seine Erfahrung stets in den Dienst der Gemeinschaft. Für sein vorbildliches Engagement wurden ihm das Verdienstkreuz des Bereichsfeuerwehrverbandes Voitsberg in Silber sowie die Medaille für verdienstvolle Tätigkeiten im steirischen Feuerwehrwesen verliehen“, berichten seine Florianis über seine langjährige Laufbahn bei der Feuerwehr.

„Verlieren einen treuen Kameraden“

Abschließend heißt es in dem rührenden Posting: „Mit Stefan verlieren wir einen treuen Kameraden. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie; wir wünschen ihr in diesen schweren Stunden viel Kraft.“