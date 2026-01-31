Brandtragödie in Kalsdorf: Polizei gibt weitere Details bekannt

Wie bereits berichtet kam es am Freitagnachmittag, dem 30. Jänner 2026 in einem Einfamilienhaus in Kalsdorf bei Graz zu einem Brand mit tödlichem Ausgang. Die Polizei gibt nun weitere Informationen bekannt,

Ein Brand in einem Wohnhaus in Kalsdorf bei Graz in der Steiermark hat ein Todesopfer gefordert. Trotz des raschen Großeinsatzes mehrerer Feuerwehren und intensiver Rettungsversuche kam für eine Person jede Hilfe zu spät. 5 Minuten berichtete: Wohnhausbrand fordert Todesopfer: Vermisste Person tot geborgen.

Bewohner aus brennendem Haus gerettet

Nun informiert auch die Polizei über den tragischen Vorfall: Gegen 14.50 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache in dem Einfamilienhaus eines Ehepaares ein Brand aus. Der 84-jährige Ehemann konnte von Nachbarn und Passanten aus dem Gebäude gerettet werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in das LKH Graz geflogen.

Leblose Person gefunden

Im Zuge der Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr Kalsdorf im Erdgeschoss, im Bereich des Wohn- und Esszimmers, eine leblose weibliche Person vor. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich um die 80-jährige Ehefrau des Geretteten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde die Leiche sichergestellt und eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache sowie zur eindeutigen Identitätsfeststellung angeordnet. Brandermittler des Landeskriminalamtes lokalisierten die Brandausbruchsstelle im Erdgeschoss im Bereich des Wohn- und Kaminzimmers.

Erneuter Ausbruch führte zur vollständigen Zerstörung

„Das Wohnhaus wurde durch den Brand schwer beschädigt. Ein erneuter Brandausbruch in den frühen Morgenstunden des Samstags führte schließlich zur vollständigen Zerstörung des Gebäudes. Die eingesetzten Feuerwehren mussten die gesamte Dachkonstruktion sowie Teile der Bausubstanz abtragen. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Hunderttausend Euro betragen“, berichtet die Poolizei. Am Einsatz waren insgesamt fünf Feuerwehren mit 15 Fahrzeugen und 78 Feuerwehrkräften beteiligt. Weitere Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.