Neue Pächter für steirische Berghütte gesucht

Für die Saison 2026 sucht der Alpenverein neue Pächter für die Hesshütte im Gesäuse (Bezirk Liezen). Gesucht werden Bewerber mit Gastronomie-Erfahrung und Freude am Umgang mit Menschen.

Der Alpenverein sucht neue Pächter für die Hesshütte im steirischen Gesäuse.

Der Alpenverein sucht neue Pächter für die Hesshütte im steirischen Gesäuse.

Die Hesshütte, eine Schutzhütte der Kategorie I, liegt auf 1.699 Metern Seehöhe in der Hochtorgruppe des Gesäuses, eingebettet zwischen Zinödl, Planspitze und Hochtor. Sie ist von mehreren Seiten erreichbar: einfache Wanderwege führen von Hieflau und Johnsbach, während der Wasserfallweg von Gstatterboden und der Peternpfad von der Haindlkarhütte anspruchsvollere Zugänge bieten. Die Hütte verfügt über 100 Schlafplätze, aufgeteilt auf Zimmer und Matratzenlager, und trägt seit 2012 das Umweltgütesiegel. Bewirtschaftet wird die Hesshütte von Anfang Juni bis Ende Oktober.

Neue Pächter für Hesshütte gesucht

Der Alpenverein sucht ab der kommenden Saison motivierte Hüttenpächter. Voraussetzung sind Qualifikationen in der Gastronomie, eine hohe Dienstleistungsorientierung sowie eigenverantwortliches und unternehmerisches Arbeiten. Ebenfalls wichtig sind Freundlichkeit, handwerkliches Geschick und eine ausgeprägte Affinität zu Bergsport und Naturschutz, betont der Alpenverein.

So kannst du dich bewerben Interessierte können ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben per E-Mail an huetten@alpenverein-austria.at oder postalisch an Alpenverein Austria, Rotenturmstraße 14, 1010 Wien, senden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.01.2026 um 19:30 Uhr aktualisiert