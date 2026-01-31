Hilfe für Helfer: Neuer Treppenstuhl für Malteser-Dienste

Im Rahmen des Antrittsbesuches der Malteser bei Landeshauptmann und Katastrophenschutzreferent Mario Kunasek wurde unter anderem über die notwendige Anschaffung eines speziellen Transportmittels für kranke, ältere und beeinträchtigte Menschen gesprochen. Am 29. Jänner wurde dieser dafür notwendige Treppenstuhl offiziell an Georg Muhri (Bereichsleiter der Malteser-Dienste für Steiermark und Kärnten) sowie dessen Stellvertreterin Naomi Kienreich übergeben.

Landeshauptmann hebt unermüdlichen Einsatz hervor

„Die Politik kann mit der Förderung des Ankaufs von Infrastruktur bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen. Aber nur dank des unermüdlichen Einsatzes der Mitarbeiter können diese Gerätschaften professionell und zielgerichtet zum Einsatz kommen. Ich danke dem Team des Malteser Hospitaldienstes, welches Zeit und Kraft in ihre Arbeit im Sinne des Gemeinwohls stellt“, so Kunasek, der betont: „Der Malteser Hospitaldienst leistet seit vielen Jahren wertvolle Arbeit – ob in der Betreuung, im Sanitätsdienst oder in der sozialen Begleitung. Diese unverzichtbare Arbeit ist stets von Menschlichkeit, Fürsorge und von starkem Engagement geprägt. Immer mit dem Ziel vor Augen, anderen Menschen zu helfen. Dafür möchte ich mich im Namen des Landes Steiermark ganz besonders bedanken. Möge dieser Stuhl bei der tagtäglichen Arbeit gute Dienste leisten.“