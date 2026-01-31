Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: regnerisches Wetter am Grazer Uhrturm
Kaum Aufhellungen im Süden und Osten der Steiermark.
Steiermark
31/01/2026
Prognose

Trüb, kalt, kaum Sonne: So wird der Sonntag in der Steiermark

Trüber Sonntag in der Steiermark: Hochnebel bestimmt vor allem Süd und Ost, Schneeflocken fallen gelegentlich. Höchstwerte bleiben zwischen 0 und 4 Grad.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

„Unverändert trübe Verhältnisse herrschen am Sonntag in der ganzen Steiermark. Vor allem im Süden und Osten sorgt Hochnebel für eine drückende Stimmung. Hier schneit es aus der Hochnebeldecke auch gelegentlich, vor allem in den Morgen- und Abendstunden. Lokale Aufhellungen gibt es im Tagesverlauf am ehesten in der Obersteiermark“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Kaum Bewegung gibt es daher auch bei den Höchsttemperaturen, sie liegen zwischen 0 und 4 Grad.“

