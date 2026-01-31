Trüb, kalt, kaum Sonne: So wird der Sonntag in der Steiermark

„Unverändert trübe Verhältnisse herrschen am Sonntag in der ganzen Steiermark. Vor allem im Süden und Osten sorgt Hochnebel für eine drückende Stimmung. Hier schneit es aus der Hochnebeldecke auch gelegentlich, vor allem in den Morgen- und Abendstunden. Lokale Aufhellungen gibt es im Tagesverlauf am ehesten in der Obersteiermark“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Kaum Bewegung gibt es daher auch bei den Höchsttemperaturen, sie liegen zwischen 0 und 4 Grad.“