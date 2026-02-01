Alkolenker verliert Kontrolle über sein Auto und landet in Wasserlache

In den frühen Morgenstunden kam es auf der L502 im Bezirk Murau zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Lenker kam von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto in einem Feld. Ein Alkotest verlief positiv,.

Gegen 2.00 Uhr wurde eine Polizeistreife über die Landesleitzentrale (LLZ) zu einem Verkehrsunfall auf der L502, im Bereich des Straßenkilometers 17,6 (Laßnitz-Lambrecht), beordert. Am Unfallort konnte ein alleinbeteiligtes Auto festgestellt werden, der in einer etwa 50 Zentimeter tiefen Wasserlache in einem angrenzenden Feld neben der Fahrbahn zum Stillstand gekommen war.

Alkotest verlief positiv

Der 23-jährige Auto-Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan gab an, aufgrund einer Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Durch den Unfall erlitt der Lenker leichte Verletzungen im Bereich des Gesichtes, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv. Dem 23-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.