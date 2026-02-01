Nach Jahren der Pause: Steirischer Traditionsbetrieb öffnet wieder

Nach über zehn Jahren ohne Gasthaus kehrt in den Breitenauer Ortsteil St. Erhard wieder Leben ein. Ende Februar öffnet der Gasthof Hochlantsch und schließt damit eine lange spürbare Lücke im Dorfleben.

Mit dem Gasthof Hochlantsch öffnet Ende Februar ein zentraler Treffpunkt, auf den viele in der Region lange gewartet haben. Für den kleinen Ort bedeutet das mehr als nur ein gastronomisches Angebot, es ist ein Stück Rückkehr zur Normalität.

Lücke im Dorfleben schließt sich

Als das letzte Gasthaus zusperrte, fehlte plötzlich ein Ort, an dem sich Menschen begegnen konnten. Stammtisch, Feiern, Zusammenkünfte nach Veranstaltungen oder Wallfahrten, all das verschwand aus dem Alltag. Umso größer ist nun die Freude, dass der Hochlantsch wieder aufsperrt. Am 27. Februar ist es so weit.

Geschwister übernehmen Verantwortung

Hinter dem Neustart stehen Teresa Pretterhofer und ihr Bruder Karl Brenner. Beide sind in der Region verwurzelt und vielen bereits von der Stoahandhütte auf der Sommeralm bekannt. Mit dem Wechsel vom saisonalen Hüttenbetrieb zu einem ganzjährig geöffneten Gasthaus erfüllen sie sich einen gemeinsamen Wunsch und übernehmen gleichzeitig Verantwortung für den Ort, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Der Gasthof wird von Ernst Gissing gepachtet, die Umbauarbeiten sind abgeschlossen. Schon vor der Eröffnung gibt es zahlreiche Reservierungen, was zeigt, wie groß das Interesse ist. Mit der Wiedereröffnung des Gasthauses entstehen neue Impulse für den gesamten Ortsteil. Veranstaltungen im angrenzenden Barbarasaal können wieder bewirtet werden, Besucher der Wallfahrtskirche haben künftig eine Einkehrmöglichkeit und auch Vereine profitieren. Noch vor der Eröffnung hat sich ein Sparverein gegründet, ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr das Gasthaus als sozialer Mittelpunkt gesehen wird.

Regionalität im Fokus

Auf der Speisekarte stehen klassische Gerichte der Hausmannskost, ergänzt durch ein Mittagsmenü. Geöffnet ist der Gasthof ab 27. Februar täglich von 9 bis 22 Uhr, Ruhetage sind Dienstag und Mittwoch. Besonderer Wert wird auf regionale Produkte gelegt, ebenso auf lokale Betriebe und Personal aus der Umgebung.