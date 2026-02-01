20 Jahre Lena Hoschek: „Ich sehe keine gerade Linie, sondern viele Höhen und Brüche“

Vor 20 Jahren begann Lena Hoschek ohne großen Masterplan, heute zählt sie zu den bekanntesten Designerinnen des Landes. Im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten spricht sie über Wendepunkte, Krisen und die Rolle der Steiermark.

Zwanzig Jahre sind in der Mode eine lange Zeit. Trends kommen und gehen, Marken entstehen und verschwinden, Karrieren verlaufen selten geradlinig. Lena Hoschek weiß das besser als viele andere. Wenn sie heute auf zwei Jahrzehnte als Designerin zurückblickt, dann tut sie das ohne Pathos, aber mit großer Klarheit.

„Schritt für Schritt und mit viel Bauchgefühl“

„Wenn ich auf die letzten 20 Jahre zurückblicke, dann sehe ich keine gerade Linie, sondern viele Höhen, Umwege und auch Brüche“, sagt Hoschek im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten. Es ist ein Satz, der viel von dem zusammenfasst, was ihre Laufbahn ausmacht: Erfolg ja, aber nie ohne Zweifel, Rückschläge und Entscheidungen, die Mut verlangt haben. Als Hoschek ihre ersten Entwürfe präsentierte, gab es keinen Businessplan, keine Strategie für internationale Märkte. Vieles entstand aus dem Moment heraus, getragen von Intuition. „Dass meine ersten Entwürfe so schnell Anklang gefunden haben, obwohl es keinen großen Masterplan gab, war prägend. Die Marke ist in dieser Zeit sehr organisch gewachsen, Schritt für Schritt und mit viel Bauchgefühl.“

©Lena Hoschek/Aida DAPo „Die Steiermark ist für mich mehr als ein geografischer Ursprung, sie ist ein Teil meiner Identität,“ so Lena Hoschek.

Zwischen Wendepunkt und Fundament

Ein entscheidender Wendepunkt war der erste Atelier-Shop in Graz. Er wurde zum Fundament für alles, was folgte: weitere Standorte in Wien, Kitzbühel und Berlin, Laufstegshows bei der Berlin Fashion Week, internationale Sichtbarkeit. Doch auch hier vermeidet Hoschek rückblickend jede Verklärung. Erfolg sei nie etwas gewesen, das man einfach „erreicht“ und dann behält. Natürlich gab es jene Momente, die auch nach außen sichtbar waren: Als Königin Máxima einen ihrer Bänderröcke trug oder Sarah Jessica Parker in ihren Entwürfen fotografiert wurde. Solche Augenblicke seien etwas Besonderes, sagt sie. Mindestens genauso prägend seien jedoch die leisen, persönlichen Begegnungen gewesen. „Gespräche mit Kundinnen, die mir erzählt haben, dass sie sich in meinen Kleidern zum ersten Mal wirklich schön gefühlt haben.“ Diese Rückmeldungen hätten ihr immer wieder gezeigt, warum sie diesen Weg gegangen ist.

„Stolpern und Wiederaufstehen“

Besonders offen spricht Hoschek über die Krise der vergangenen Jahre. Eine Zeit, die sie als größte unternehmerische Herausforderung beschreibt. „Dass wir heute unsere Verpflichtungen aus dem Sanierungsplan pünktlich erfüllen können, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von harter Arbeit, Vertrauen und dem festen Willen, das Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln.“ Stolpern und Wiederaufstehen seien keine romantischen Begriffe, sondern reale Erfahrungen und genau deshalb so prägend.

Steirische Wurzeln und zentraler Bezugspunkt

Trotz internationaler Karriere bleibt die Steiermark für Hoschek ein zentraler Bezugspunkt. „Die Steiermark ist für mich mehr als ein geografischer Ursprung, sie ist ein Teil meiner Identität.“ Graz sei jener Ort gewesen, an dem sie sich erlaubt habe, groß zu träumen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Diese Spannung zwischen Ambition und Bodenständigkeit begleite sie bis heute. Auch wenn ihr Atelier mittlerweile in Wien ist, prägt diese Herkunft ihre Arbeit weiterhin. „Beruflich steht die Steiermark für den Mut, einfach zu beginnen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass jemand einem die Erlaubnis gibt.“ Vertrauen ins Handwerk, in Qualität und in eine gewisse Eigenwilligkeit seien Werte, die sie bewusst nicht aufgegeben habe, auch dann nicht, wenn der Markt anderes verlangte.

Modebranche stark im Wandel

Die Modebranche selbst habe sich in den letzten 20 Jahren massiv verändert, sagt Hoschek. Alles sei schneller geworden, sichtbarer, aber auch austauschbarer. Social Media habe vieles demokratisiert, gleichzeitig aber auch eine enorme Beschleunigung erzeugt. Nachhaltigkeit sei heute ein großes Thema, werde aber oft verkürzt. „Für mich bedeutet Nachhaltigkeit vor allem Verantwortung: im Design, in der Qualität und darin, Kleidung zu schaffen, die länger Bestand hat.“ Sie beobachte, dass viele Konsumentinnen bewusster einkaufen wollen, aber von einer Flut an Angeboten überrollt werden. Für Hoschek war es deshalb immer wichtig, sich nicht von Trends treiben zu lassen. „Ich habe nie das Gefühl gehabt, jedem Zeitgeist folgen zu müssen.“ Stattdessen glaubt sie an Kollektionen mit eigener Handschrift, Mode, zu der man über Jahre eine Beziehung aufbauen kann. „Kleidung, die bleibt und nicht nach einer Saison wieder verschwindet.“ Diese Haltung zeigt sich auch in ihrer Designsprache. Inspiration findet sie häufig im traditionellen Handwerk, insbesondere in Trachten aus unterschiedlichen Ländern. „In diesen Kleidungsstücken steckt unglaublich viel Erfahrung – über Schnitte, Materialien und darüber, was über Generationen hinweg funktioniert hat.“ Dieses Wissen übernimmt sie jedoch nicht eins zu eins, sondern übersetzt es in die Gegenwart. „Ich übernehme Tradition nicht, sondern denke sie weiter.“

Tipps an junge Designerinnen

Jungen Designerinnen rät sie vor allem zu Geduld und Eigenständigkeit. „Das Wichtigste ist, an die eigene Handschrift zu glauben und sich nicht verbiegen zu lassen.“ Mode sei nicht nur Kreativität, sondern auch Unternehmertum, Verantwortung und Struktur. Und vor allem: Scheitern sei kein Makel. „Man darf hinfallen, man darf zweifeln. Entscheidend ist nur, dass man wieder aufsteht und weitermacht.“ Dass Handwerk und Qualität heute wieder stärker gefragt sind, empfindet sie als Bestätigung, allerdings ohne Triumph. „Ich habe das nie gemacht, weil es modern war. Für mich war es immer selbstverständlich, dass Kleidung eine Seele braucht.“

Blick in die Zukunft

Der Blick nach vorne ist dennoch von Zuversicht geprägt. 2026 versteht Hoschek als Jahr der bewussten Weiterentwicklung. Die kommende Spring/Summer-Kollektion trägt den Namen „Riviera“ und steht für Leichtigkeit, klare Linien und ehrliche Materialien. „Es geht um Leichtigkeit, um die Schönheit ehrlicher Materialien und um Kleidung, die zeitlos ist und eine Frau viele Jahre begleitet.“ Weitere Projekte sind in Arbeit, Details will sie noch nicht verraten. Sicher ist nur: Auch nach 20 Jahren folgt Lena Hoschek keinem schnellen Applaus. Sondern einer Haltung, die geblieben ist.