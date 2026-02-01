Nebel, Sonne, Regen: So wechselhaft wird es in der Steiermark

Laut Geosphere Austria bleibt das Wetter in der Steiermark in der kommenden Woche wechselhaft. Während Nebel und Hochnebel vor allem im Süden und Osten dominieren, profitiert die Obersteiermark immer wieder von Sonne und föhnigem Südwind. Auch leichte Niederschläge sind im Wochenverlauf möglich.

Grauer Süden, Sonne in der Obersteiermark

Am Montag bleibt es im Süden und Osten der Steiermark trüb. Nebel und Hochnebel halten sich hier teils den ganzen Tag. Deutlich freundlicher zeigt sich das Wetter in der Obersteiermark: Dort scheint außerhalb der Nebelfelder häufig die Sonne, begleitet von mäßigem, stellenweise föhnigem Südwind. Die Temperaturen erreichen bei zähem Hochnebel nur rund 2 Grad, mit Sonnenschein sind bis zu 5 Grad möglich. Am Dienstag verstärkt sich die südwestliche Höhenströmung. Nebel und Hochnebel lösen sich im Tagesverlauf in vielen Regionen auf. Am Nachmittag ziehen jedoch von Südwesten her dichtere Wolken auf. Am Abend setzt entlang der Grenze zu Kärnten leichter Regen ein. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen -6 und 0 Grad, tagsüber steigen sie auf 2 bis 5 Grad, mit Föhn im Ennstal und Ausseerland sogar auf bis zu 8 Grad.

Donnerstag ist Lichtblick der Woche

Am Mittwoch trübt es sich von Süden her rasch ein. Vor allem in den südlichen Landesteilen breitet sich Regen aus, zeitweise auch etwas kräftiger. Entlang der Alpennordseite bleibt es nach derzeitigem Stand überwiegend trocken. Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -3 und +2 Grad, die Höchstwerte erreichen 2 bis 6 Grad. Der Donnerstag bringt eine Wetterberuhigung. Nach Auflösung letzter Restwolken stellt sich in weiten Teilen der Steiermark sonniges und trockenes Wetter ein. Dichtere Wolkenfelder ziehen zwar durch, verdecken die Sonne aber nur kurz. Der Wind weht schwach, im Süden teils mäßig aus Südwest bis West. Nach Frühwerten zwischen -1 und +3 Grad steigen die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad.

Fazit: Kein Winter-Comeback, aber auch kein Frühling

Am Freitag setzt sich der wechselhafte Trend fort. Es gibt einen Mix aus Sonnenschein und dichteren Wolkenfeldern. Etwas Regen ist aus heutiger Sicht im äußersten Süden sowie im Nordwesten der Steiermark möglich. Unterm Strich bleibt das Wetter in der Steiermark in der kommenden Woche wechselhaft. Hochnebel und trübe Phasen dominieren vor allem im Süden und Osten, während die Obersteiermark öfter von Sonne und zeitweise föhnigem Wind profitiert. Einzelne Regentage lockern das Geschehen auf, größere Kälteeinbrüche oder winterliche Extreme sind laut Geosphere jedoch nicht in Sicht.