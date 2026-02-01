Elfjähriger tot in Leoben: Mutter nach OP jetzt in Haft

Der gewaltsame Tod eines elfjährigen Buben hat Leoben tief erschüttert. Die 39-jährige Mutter und Tatverdächtige wurde nun aus dem Krankenhaus entlassen und in eine Justizanstalt überstellt.

Wie 5 Minuten berichtet hat, wurden Polizei und Rettungskräfte am Freitagnachmittag, dem 30. Jänner, zu einem Mehrparteienhaus in Leoben gerufen. In einer Wohnung fanden Einsatzkräfte den leblosen Körper eines elfjährigen Kindes. Bereits die Auffindungssituation deutete auf ein Gewaltverbrechen hin, das Landeskriminalamt Steiermark übernahm umgehend die Ermittlungen.

Mutter alarmierte selbst die Rettung

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte die 39-jährige alleinerziehende Mutter gegen 14.40 Uhr selbst das Rote Kreuz verständigt. Sie gab an, Schnittverletzungen erlitten zu haben. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde der tote Bub entdeckt, der schwere Stich- und Schnittverletzungen aufwies. Mehrere Messer wurden am Tatort sichergestellt und gelten als mutmaßliche Tatwaffen. Hinweise auf die Anwesenheit weiterer Personen in der Wohnung ergaben sich bislang nicht. Die Frau wurde umgehend mit eigenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und operiert. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Kindes sowie eine körperliche Untersuchung und Blutabnahme bei der Mutter an. Zu einem möglichen Motiv machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Neue Entwicklung: Überstellung in Justizanstalt

Nun gibt es eine entscheidende neue Wendung in dem Fall. Die 39-Jährige wurde nach ihrer medizinischen Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen und in eine Justizanstalt überstellt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Sie steht weiterhin im dringenden Verdacht, ihren elfjährigen Sohn getötet zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Sobald es ihr Gesundheitszustand zuließ, würde sie von der Kriminalpolizei einvernommen werden. Details zum Inhalt der Befragung oder zu einem möglichen Motiv wurden aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht bekannt gegeben.