Über 2.000 Gäste beim Landestag der Landjugend in Hartberg

Die Stadtwerke-Hartberg-Halle wurde am Sonntag, dem 1. Februar 2026 Schauplatz des 76. Landestages der Landjugend Steiermark mit mehr als 2.000 Gästen. Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Landeswappens durch Landeshauptmann Mario Kunasek an die größte Jugendorganisation im ländlichen Raum, die in mehr als 210 Ortsgruppen rund 18.000 Mitglieder versammelt. „Die Verleihung des Landeswappens ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für eine Gemeinschaft, die zeigt, dass die Zukunft unserer Jugend in besten Händen liegt, wenn junge Menschen mit Leidenschaft, Handschlagqualität und Teamgeist vorangehen“, unterstrich der Landeshauptmann in seiner Festrede. Unter den Ehrengästen befanden sich die Landesräte Stefan Hermann und Willibald Ehrenhöfer sowie Landwirtschaftskammerpräsident Andreas Steinegger.

Reden und musikalische Umrahmung

Eröffnet wurde der Festakt mit der Begrüßung durch Landesleiterin Stefanie Reiter und Landesobmann Florian Grabenwarter, während Pfarrer Josef Reisenhofer mit geistlichen Gedanken für einen erfrischenden Auftakt sorgte. Umrahmt wurde der Festakt von der Kernölmusi. In seiner Laudatio ging der Landeshauptmann unter anderem auf die Entstehungsgeschichte der Landjugend in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein: „Die Jugend sollte nicht bloß Zuschauer der Geschichte sein, sondern diese aktiv als Gestalter in die Hand nehmen.“ Die Landjugend habe es über die Jahrzehnte hinweg meisterhaft verstanden, sich ständig neu zu erfinden, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. So habe sich auch das Spektrum inhaltlich kontinuierlich erweitert. Zum einen sei die Landjugend Bewahrerin der steirischen Traditionen, aber auch Motor für die persönliche Entwicklung mit vielfältigen Schwerpunkten.

Highlights des Festakts

Kunasek: „Was als rein landwirtschaftliche Bildungsplattform begonnen hat, hat sich zu einer modernen und vielseitigen Organisation entwickelt.“ In seinen Dankesworten führte Manuel Repolusk, Geschäftsführer der Landjugend Steiermark, aus: „Heute wurde der Landjugend Steiermark die große Ehre zuteil, als einer der ersten Vereine überhaupt, das steirische Landeswappen führen zu dürfen. Diese Auszeichnung ist für uns nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine Anerkennung für das Engagement und den Zusammenhalt jedes einzelnen Mitglieds in der Steiermark. Wir sehen darin auch einen Ansporn, weiterhin mit Begeisterung, Kreativität und Verantwortung unsere Regionen zu stärken – denn die Landjugend wird auch weiterhin den ländlichen Raum maßgeblich mitgestalten – ganz nach dem Motto: junge Visionen, starke Regionen.” Weitere Höhepunkte des Landestages waren die Präsentation des Arbeitsschwerpunkts, die Vergabe der Goldenen Leistungsabzeichen und des „Goldenen Panthers“ für das beste Ortsgruppenprojekt sowie der Auftanz durch die Landjugend aus dem Bezirk Voitsberg. Ab 14.30 Uhr sorgten „Die Südsteirer“ für den richtigen Sound.