ein Bild auf 5min.at zeigt Hebalm in der Steiermark
So wird das Wetter am Montag in der Steiermark
Steiermark
01/02/2026
Prognose

Mit diesem Wetter startet die Steiermark in die neue Woche

Während Nebel und Hochnebel am Montag den Süden und Osten der Steiermark fest im Griff haben, darf die Obersteiermark auf Sonne hoffen. Dort sorgen föhniger Südwind und Auflockerungen für etwas freundlichere Aussichten bei bis zu

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Am Montag bleibt es im Süden und Osten der Steiermark trüb, Nebel und Hochnebel dominieren hier weiterhin das Wettergeschehen. „Deutlich besser stehen die Chancen auf Sonnenschein in der Obersteiermark. Hier kommt im Tagesverlauf mäßiger, teils föhniger Südwind auf, und sorgt für ein paar Auflockerungen. Außer- und oberhalb der Nebelfelder ist der Himmel wieder ungetrübt“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiters heißt es von den Experten: „Die Temperatur steigt bei zähem Hochnebel gerade mal auf 2 Grad, mit Sonnenschein werden bis zu 5 Grad erwartet.“

