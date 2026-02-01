Mit diesem Wetter startet die Steiermark in die neue Woche

Während Nebel und Hochnebel am Montag den Süden und Osten der Steiermark fest im Griff haben, darf die Obersteiermark auf Sonne hoffen. Dort sorgen föhniger Südwind und Auflockerungen für etwas freundlichere Aussichten bei bis zu

Am Montag bleibt es im Süden und Osten der Steiermark trüb, Nebel und Hochnebel dominieren hier weiterhin das Wettergeschehen. „Deutlich besser stehen die Chancen auf Sonnenschein in der Obersteiermark. Hier kommt im Tagesverlauf mäßiger, teils föhniger Südwind auf, und sorgt für ein paar Auflockerungen. Außer- und oberhalb der Nebelfelder ist der Himmel wieder ungetrübt“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiters heißt es von den Experten: „Die Temperatur steigt bei zähem Hochnebel gerade mal auf 2 Grad, mit Sonnenschein werden bis zu 5 Grad erwartet.“