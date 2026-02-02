Trotz Schneeketten: Auto landete bei Hadersdorf im Graben

Spiegelglatte Straßen wurden am Sonntag im Hartergraben einem Autofahrer zum Verhängnis. Trotz Schneeketten rutschte sein Wagen von der Fahrbahn und stürzte in den Wald. Die Feuerwehr rückte zur Bergung aus.

Der Pkw kam auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte über die Böschung in den Wald.

Kurz nach 15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hadersdorf zu einem technischen Einsatz alarmiert. Auf der spiegelglatten Fahrbahn verlor ein Autofahrer im Hartergraben die Kontrolle über sein Fahrzeug. Trotz angelegter Schneeketten kam das Auto ins Rutschen und stürzte über eine Böschung in den angrenzenden Wald. Der Fahrer hatte dabei großes Glück und blieb weitgehend unverletzt. Er alarmierte selbstständig die Feuerwehr.

Aufwendige Bergung im Waldgebiet

Die Einsatzstelle war für die Feuerwehr nur mit Schneeketten erreichbar. Vor Ort wurde der Bereich abgesichert und ein Brandschutz errichtet. Um das Fahrzeug bergen zu können, mussten zunächst Sträucher und Äste entfernt werden. Mit Unterstützung des schweren Rüstfahrzeugs der FF Kindberg-Stadt gelang schließlich eine schonende Bergung des Pkw. Zusätzlich wurde die Straße von der Stadtgemeinde Kindberg mit Split bestreut, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu erhöhen. Im Einsatz standen die FF Hadersdorf und die FF Kindberg-Stadt.