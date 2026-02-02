Voitsberg: Rauch reißt 81-Jährigen aus dem Schlaf

Mitten in der Nacht schrillten in Voitsberg die Alarmglocken: In einem Wohnhaus kam es zu starker Rauchentwicklung. Ein 81-jähriger Mann musste ins LKH Voitsberg gebracht werden, seine Frau blieb unverletzt.

Kurz nach 4 Uhr in der Nacht auf Montag, 2. Februar 2026, wurde ein 81-jähriger Hausbesitzer in Voitsberg durch Rauch in seinem Wohnhaus aufmerksam. Er reagierte sofort und alarmierte die Einsatzkräfte. Ersten Erhebungen der Landespolizeidirektion Steiermark zufolge dürfte es im Keller des Wohnhauses zu einer Verschmorung gekommen sein. Betroffen war der Bereich des Steuerelements einer dort befindlichen Ofenanlage. Ein offener Brandausbruch lag laut Polizei nicht vor. Dennoch sorgte die Rauchentwicklung für eine akute Gefahr im Haus.

Feuerwehr rasch vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren Voitsberg und Voitsberg-Krems rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an. Vor Ort konzentrierte sich der Einsatz auf das Absaugen des Rauches aus dem Kellerbereich. Direkte Löscharbeiten waren nicht notwendig. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindert werden.

Mann ins Krankenhaus gebracht

Der 81-Jährige wurde vom Österreichischen Roten Kreuz mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Voitsberg gebracht. Seine 76-jährige Ehefrau blieb unverletzt. Zum Gesundheitszustand des Mannes gibt es derzeit keine weiteren Details.