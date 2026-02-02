Crash auf der B96: Eine Person bei Unfall verletzt

Auf der B96 bei Katsch an der Mur kollidierten am Montag zwei Autos zusammen. Eine Person wurde dabei verletzt, die Straße musste kurz gesperrt werden. Feuerwehr, Polizei und Rettung standen im Einsatz.

Am Montag, dem 2. Februar 2026, kam es auf der B96 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Aus bisher bekannten Informationen wurde dabei eine Person leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden.

Feuerwehr rasch vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Katsch an der Mur rückte kurz nach dem Unfall zur Einsatzstelle aus. Im Einsatz standen das RLFA 2000, ein LKWA sowie insgesamt 12 Feuerwehrmitglieder. Vor Ort arbeiteten die Einsatzkräfte eng mit Polizei und Rettungsdienst zusammen. Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählte vor allem die Absicherung der Unfallstelle. Der Verkehr auf der B96 wurde geregelt, um Einsatzkräfte und Beteiligte zu schützen. Zusätzlich reinigten die Feuerwehrleute die Fahrbahn und banden ausgelaufene Betriebsmittel. So konnte verhindert werden, dass es zu weiteren Unfällen kommt.

©Feuerwehr Katsch an der Mur Nach dem Unfall auf der B96 sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab. ©Feuerwehr Katsch an der Mur Die Feuerwehr Katsch an der Mur übernahm Aufräumarbeiten und band Betriebsmittel.

Fahrzeuge geborgen

Auch bei der Bergung der beschädigten Fahrzeuge unterstützte die Feuerwehr tatkräftig. Nachdem alle Sicherungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen waren, konnte die B96 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Einsatz der Feuerwehr wurde danach beendet.