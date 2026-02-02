Führungswechsel bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen

In Schladming gibt es einen Wechsel an der Spitze der Planai-Hochwurzen-Bahnen: Mit dem 1. Februar 2026 übernahm Peter Weichbold die Geschäftsführung. Er folgt auf Georg Bliem, der das Unternehmen über Jahre geprägt hat.

Mit Anfang Februar 2026 kam es bei der Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH zu einem Führungswechsel. Peter Weichbold hat offiziell die Geschäftsführung von Georg Bliem übernommen. Die Entscheidung dafür fiel bereits im September 2025 nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren und mehreren Hearings. Bis Ende April läuft noch eine dreimonatige Übergangsphase, in der der Wechsel begleitet wird. Damit soll Kontinuität im Unternehmen sichergestellt werden.

Rückblick auf prägende Jahre

Georg Bliem übernahm die Geschäftsführung im Jahr 2012 – in einer herausfordernden Phase rund um die Vorbereitungen zur Alpinen Ski-WM 2013. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Unternehmen stark weiter. Zwischen 2012 und 2025 wurden rund 210 Millionen Euro in Infrastruktur, Qualität und neue Angebote investiert. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen wurden in dieser Zeit als eines der führenden Seilbahnunternehmen Österreichs positioniert.

Bliem selbst sagt dazu: „Die Planai-Hochwurzen-Bahnen waren für mich immer ein Herzensprojekt.“

©Sabrina Melcher Geschäftsführerwechsel bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen: Georg Bliem und sein Nachfolger Peter Weichbold.

Anerkennung aus der Politik

Auch aus der Landespolitik kommt große Wertschätzung für die geleistete Arbeit. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betont die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens unter Georg Bliem. Er hebt dessen ruhige, sachliche und zukunftsorientierte Art hervor und sieht die Planai-Hochwurzen-Bahnen als einen der größten steirischen Leitbetriebe, der nachhaltig für die Zukunft aufgestellt wurde. Gleichzeitig zeigt er sich überzeugt, dass der eingeschlagene Weg fortgesetzt wird.

Ein Geschäftsführer aus den eigenen Reihen

Mit Peter Weichbold übernimmt ein ausgewiesener Branchenkenner die Geschäftsführung. Er ist seit 2004 bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen tätig und verantwortete von Beginn an die Bereiche Finanzen und Controlling. Seit 2011 ist er zusätzlich Geschäftsführer der Galsterbergalm Bahnen GmbH & Co KG. Seit 2019 verfügt er über die Einzelprokura der Planai-Hochwurzen-Bahnen. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Krainer erklärt: „Mit der Entscheidung für Mag. Peter Weichbold als neuen Geschäftsführer setzen wir bewusst auch auf nachhaltige Kontinuität aus der Region.“

Blick nach vorne

Peter Weichbold selbst spricht von großer Wertschätzung gegenüber seinem Vorgänger. „Mein Ziel ist es, auf dieser soliden Basis aufzubauen, Bewährtes zu erhalten und dort neue Impulse zu setzen, wo sie sinnvoll und zukunftsweisend sind“, sagt der neue Geschäftsführer. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen zählen zu den größten Seilbahnunternehmen Österreichs und sind ein zentraler Wirtschaftsmotor für die Region Schladming-Dachstein. Mit über 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Winter sowie Millionen Gästen jährlich bleibt das Unternehmen ein wichtiger Faktor für den steirischen Tourismus.