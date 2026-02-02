Elfjähriger tot: Mutter nach Spitalsaufenthalt in Justizanstalt

Nach dem Tötungsdelikt an einem elfjährigen Buben in Leoben gibt es neue offizielle Details. Die 39-jährige Mutter wurde nach einer Operation in die Justizanstalt eingeliefert, auch das Obduktionsergebnis liegt nun vor.

Nach dem Tod eines elfjährigen Jungen in Leoben wurde die 39-jährige Mutter, die als tatverdächtig gilt, in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Die Frau musste zuvor aufgrund eigener Verletzungen operiert werden. Nachdem sich ihr Gesundheitszustand stabilisiert hatte, konnte sie aus dem Krankenhaus entlassen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte anschließend die Einlieferung in die Justizanstalt.

Vernehmung noch nicht möglich

Eine förmliche Vernehmung der Tatverdächtigen konnte bislang noch nicht durchgeführt werden. Zunächst muss ein Arzt klären, ob die 39-Jährige vernehmungsfähig ist. Dabei wird geprüft, ob und ab welchem Zeitpunkt sie körperlich und psychisch stabil genug für eine polizeiliche Befragung ist. Erst danach kann sie offiziell zum Tatgeschehen einvernommen werden.

Erste Befragungen stützen Spurenlage

Bereits durchgeführte erste Befragungen der Frau stützten laut Polizei jedoch die bisherige Spurenlage des Landeskriminalamtes. Demnach dürfte sich zum Tatzeitpunkt keine weitere Person in der Wohnung aufgehalten haben. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es keine Hinweise auf andere Beteiligte gibt.

Obduktion bestätigt Todesursache

Mittlerweile liegt auch das Ergebnis der angeordneten Obduktion vor. Der elfjährige Bub verstarb laut Landespolizeidirektion Steiermark an den Folgen schwerer Stich- und Schnittverletzungen. Bereits am Freitag hatten Tatortbeamte mehrere Messer in der Wohnung sichergestellt, die als mutmaßliche Tatwaffen gelten. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat laufen weiter.