Mehr Arbeitslose, weniger Jobs: Steirischer Arbeitsmarkt angespannt

Mehr Arbeitslose und weniger offene Stellen prägen den steirischen Arbeitsmarkt im Jänner 2026. Gleichzeitig setzt das AMS mit der Aktion 55+ gezielt auf Unterstützung für Menschen über 55 Jahre.

Mehr Arbeitslose, weniger Jobs und doch eine neue Chance für ältere Steirerinnen und Steirer.

Mehr Arbeitslose, weniger Jobs und doch eine neue Chance für ältere Steirerinnen und Steirer.

Die Lage am steirischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Mit dem Stichtag Samstag, 31. Jänner 2026, waren in der Steiermark 49.396 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind um 1.871 Menschen mehr als im Jänner des Vorjahres, ein Plus von 3,9 Prozent. Rechnet man die 8.566 Personen in Schulungen dazu, sind insgesamt 57.962 Menschen beim AMS vorgemerkt. Die vorläufige Arbeitslosenquote liegt damit bei 8,5 Prozent.

Weniger offene Stellen gemeldet

Während mehr Menschen auf Jobsuche sind, geht das Angebot zurück. Ende Jänner waren beim AMS Steiermark 9.401 offene Stellen gemeldet. Das sind um 1.063 Stellen oder 10,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Besonders spürbar ist der Rückgang in mehreren Branchen, was den Druck auf Jobsuchende zusätzlich erhöht.

Gemischtes Bild in den Branchen

Trotz der angespannten Gesamtlage zeigt sich nicht überall dasselbe Bild. „Der steirische Arbeitsmarkt zeigt weiterhin ein gemischtes Bild. Während im Automotive-Sektor und im Handel die Arbeitslosigkeit zuletzt angestiegen ist, verzeichnen andere Branchen positive Entwicklungen“, erklärt Jürgen Schrei, Leiter Service für Arbeitskräfte im AMS Steiermark. Vor allem im Bereich der Personalleasingfirmen gibt es wieder mehr Nachfrage. „Besonders im Segment der Personalleasingfirmen ist die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder deutlich gestiegen“, so Schrei.

Aktion 55+ soll Wiedereinstieg erleichtern

Ab 2026 setzt das AMS Steiermark einen klaren Schwerpunkt auf ältere Arbeitslose. Mit der Aktion 55+ sollen Menschen ab 55 Jahren gezielt beim Wiedereinstieg unterstützt werden. Bundesweit sollen dadurch 3.000 bis 6.000 kollektivvertraglich entlohnte Arbeitsplätze entstehen. Dafür stehen 50 Millionen Euro aus dem AMS-Förderbudget 2026 zur Verfügung.

Erfahrung als Chance für Betriebe

In der Steiermark kommen dafür bewährte Instrumente wie sozialökonomische Betriebe, gemeinnützige Beschäftigungsprojekte und Eingliederungsbeihilfen zum Einsatz. Zusätzlich werden ältere Jobsuchende individuell beraten und begleitet. „Viele Menschen über 55 verfügen über wertvolle Erfahrung und hohe Motivation, stoßen beim Wiedereinstieg aber auf besondere Hürden“, betont Schrei. „Mit der Aktion 55+ unterstützen wir ältere Arbeitsuchende gezielt und helfen Betrieben gleichzeitig, dieses Potenzial zu nutzen.“