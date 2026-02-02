Tödlicher Frontalcrash in der Südoststeiermark: 18-Jähriger stirbt

Am frühen Montagmorgen kam es in Gniebing im Bezirk Südoststeiermark zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein junger Autofahrer verlor dabei sein Leben.

Auf der B68a in Gniebing kam es Montagfrüh zu einem tödlichen Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw.

Montagfrüh, 2. Februar 2026, kurz vor dem Start in den Berufsverkehr, kam es auf der B68a/Querspange in Gniebing zu einem tödlichen Unfall. Gegen 6.40 Uhr war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Wagen unterwegs. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt noch ruhig, doch innerhalb weniger Sekunden nahm das Geschehen ein fatales Ende.

Lenker verstarb noch an der Unfallstelle

Der junge Lenker fuhr in Fahrtrichtung Kirchberg an der Raab. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Das schwere Fahrzeug wurde von einem 51-jährigen Ungarn gelenkt. Für den 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Durch den heftigen Aufprall erlitt er tödliche Verletzungen. Der Lkw-Lenker blieb laut Polizei unverletzt.