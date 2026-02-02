KPÖ: „Steiermark liegt beim Pflege-Personalschlüssel am unteren Ende“

Die Debatte um die Zukunft der Pflege in der Steiermark spitzt sich weiter zu. Nachdem bekannt wurde, dass die Landesregierung eine Senkung des Personalschlüssels in Pflegeeinrichtungen prüft, wächst der Widerstand, 5 Minuten hat berichtet. Neben politischer Kritik und Protesten melden sich zunehmend auch Beschäftigte aus der Pflege zu Wort. Für Aufsehen sorgt zudem eine Petition der KPÖ, die innerhalb weniger Tage von mehr als 6.500 Menschen unterzeichnet wurde.

Auslöser war eine Aussage zur Prüfung einer Reduktion des Personals

Ausgelöst wurde die Diskussion durch Aussagen von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) im Gesundheits- und Pflegeausschuss. Dort bestätigte er, dass eine Reduktion des Pflegeschlüssels geprüft wird. Konkret würde das bedeuten: weniger Pflegepersonal für gleich viele oder sogar mehr pflegebedürftige Menschen. Die KPÖ schlug umgehend Alarm. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler warnte vor einer weiteren Überlastung der Beschäftigten und vor spürbaren Qualitätseinbußen in der Betreuung. Bereits bisher leidet die Steiermark unter einem vergleichsweise niedrigen Personalschlüssel und akutem Fachkräftemangel.

Personalschlüssel Steiermark: KPÖ bringt Dringliche Anfrage ein

Bei einer Pressekonferenz am heutigen Montag, dem 2. Februar, kündigte die KPÖ an, den Druck auf die Landesregierung weiter zu erhöhen. In der kommenden Landtagssitzung wird Gesundheitslandesrat Kornhäusl mit einer Dringlichen Anfrage konfrontiert. Die Kritikpunkte sind deutlich: Der steirische Mindestpersonalschlüssel liegt laut KPÖ bereits klar unter jenem anderer Bundesländer, insbesondere im Vergleich mit Wien. In steirischen Pflegeheimen stehen demnach rund 50 Prozent weniger Vollzeitäquivalente zur Verfügung. Gleichzeitig würden hohe Absenzzeiten von etwa 25 Prozent, etwa durch Krankenstand, Urlaub oder Fortbildung, im Personalschlüssel nicht ausreichend berücksichtigt.

©KPÖ Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler und Wolfgang Schwab. (v.l.n.r.)

„Versorgung ist gefährdet“

Zudem sei die gesetzlich vorgesehene Verordnung zur Nachtdienstbesetzung bis heute nicht erlassen worden. Für Bewohner mit psychischen Beeinträchtigungen wurde der Personalschlüssel laut KPÖ sogar rückwirkend abgesenkt. „Die blau-schwarze Kürzungskoalition nimmt jetzt auch die Pflege ins Visier und am Ende zahlen alle den Preis: Bewohner, Angehörige und Beschäftigte“, sagt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. „Wer den Personalschlüssel weiter verschlechtert, gefährdet die Versorgung und treibt die Belastung ins Unerträgliche. Was es braucht, ist das Gegenteil: eine deutliche Erhöhung statt weiterer Kürzungen.“ Die KPÖ warnt davor, dass eine Absenkung des Personalschlüssels keine Einsparungen bringen würde. Stattdessen drohten steigende Krankenstände, höhere Fluktuation beim Pflegepersonal, zusätzliche Folgekosten im Gesundheits- und Sozialsystem sowie massive Qualitätsverluste in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen.

Auch Graz Gesundheitsstadtrat kritisiert Pläne

Auch der Grazer Stadtrat Robert Krotzer kritisiert die Pläne scharf: „Die drohende Verschlechterung des Pflegepersonalschlüssels geht uns alle an. Dass FPÖ und ÖVP weiter kürzen wollen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Pflegekräfte, die schon jetzt Tag für Tag bis über ihre Belastungsgrenzen gehen müssen.“ Gerade die Stadt Graz als Trägerin von Pflegeeinrichtungen sei zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung verpflichtet. Zusätzliche Kritik kommt aus der Praxis. Eine Analyse der steirischen Personalausstattungsverordnung (PAVO) zeigt laut KPÖ, dass diese nicht auf pflegewissenschaftlich nachvollziehbaren Berechnungen basiert und der tatsächliche Pflegebedarf um rund 34 Prozent unterschritten wird. Andere Bundesländer wie Wien oder Tirol lägen deutlich näher am fachlich notwendigen Bedarf. Empfohlen wird ein Pilotprojekt zur bedürfnisorientierten Personalbedarfsberechnung.

„Steiermark österreichweit am unteren Ende“

Diplomkrankenpfleger und Diakonie-Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Schwab bringt es deutlich auf den Punkt: „Die Steiermark liegt beim Personalschlüssel österreichweit schon jetzt am unteren Ende. Selbst für Basistätigkeiten wie Körperpflege, Ankleiden oder Hilfe beim Essen fehlt heute schon das Personal. Den Schlüssel aus Spargründen weiter zu senken, ist völlig realitätsfremd.“ Der Widerstand soll nun auch öffentlich sichtbar werden. Die KPÖ ruft für Samstag, den 7. Februar, um 16 Uhr zu einer großen Demonstration in Graz auf. Treffpunkt ist der Mariahilferplatz, von dort führt der Protestzug über Murgasse und Sporgasse zur ÖVP-Zentrale am Karmeliterplatz. Ziel sei es, den drohenden Pflege-Kahlschlag zu verhindern und auf die angespannte Lage in der steirischen Pflege aufmerksam zu machen.