Dank nach Unfall: Familie sucht Ersthelfer-Pärchen bei Hengsberg

Nach einem Verkehrsunfall bei der Autobahnabfahrt Hengsberg sucht eine Familie öffentlich über die sozialen Medien nach einem Pärchen, das am 1. Februar 2026 in den frühen Morgenstunden Erste Hilfe geleistet hat.

In den sozialen Medien sorgt derzeit ein Beitrag für Aufmerksamkeit. Darin bittet eine Familie um Hilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Pärchen, das nach einem Unfall bei der Autobahnabfahrt Hengsberg sofort stehen geblieben ist und Erste Hilfe geleistet hat. Der Unfall ereignete sich am 1. Februar 2026 gegen 5 Uhr morgens.

Unfall bei Hengsberg: Hilfe kam sofort

Laut dem Beitrag handelte das Pärchen ohne Zögern. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte kümmerten sie sich um die Verletzten und leisteten Erste Hilfe. Für die betroffene Familie war dieses Verhalten alles andere als selbstverständlich. „Wir als Familien möchten uns gerne persönlich für die Courage bedanken“, so der Aufruf. Der Dank richtet sich ausdrücklich auch an die professionellen Einsatzkräfte. Besonders hervorgehoben werden die Feuerwehr Weitendorf sowie die Mitarbeiter des Rettungsdienstes, die rasch vor Ort waren und die weitere Versorgung übernommen haben.