Nackt im Bett der Nachbarin: Stalker in der Steiermark verurteilt

Der Mann lauerte der Frau immer wieder auf. Ein Vorfall führte schließlich zur Anzeige: Der Mann legte sich laut Aussage der Betroffenen unerlaubt in ihr Bett.

Der Mann lauerte der Frau immer wieder auf. Ein Vorfall führte schließlich zur Anzeige: Der Mann legte sich laut Aussage der Betroffenen unerlaubt in ihr Bett.

Am Straflandesgericht ist ein 42-jähriger Mann aus der Steiermark wegen beharrlicher Verfolgung verurteilt worden. Laut Anklage hatte der Maurer über Monate hinweg eine Frau aus seiner Nachbarschaft belästigt. Die Vorfälle ereigneten sich überwiegend nachts und steigerten sich zuletzt deutlich. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, wiederholt um das Haus der Frau geschlichen zu sein, an Jalousien gerüttelt und durch Fenster in die Wohnung geblickt zu haben. In zwei Fällen soll er das Haus betreten haben. Ein Vorfall führte schließlich zur Anzeige: Der Mann legte sich laut Aussage der Betroffenen unerlaubt in ihr Bett.

Betroffene schildert Angst und Belastung

Vor Gericht beschrieb die Frau die Situation als belastend und beängstigend. Sie habe geschlafen, als der Mann plötzlich in ihrem Schlafzimmer stand. „Ich schrak auf und schrie laut“, sagte sie aus, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Gewalt habe es zwar keine gegeben, dennoch habe sie sich in ihrer Sicherheit massiv eingeschränkt gefühlt. Dass sie den Mann kannte, habe die Situation zusätzlich erschwert. Tagsüber sei er unauffällig gewesen, nachts habe sie sich jedoch immer wieder gefürchtet. Erst nach mehreren Vorfällen erstattete sie Anzeige. Der Angeklagte führte sein Verhalten auf Alkoholmissbrauch zurück und bestritt Teile der Darstellung.

Gericht ordnet Therapie an

Die Richterin folgte der Argumentation der Staatsanwaltschaft und sprach den Mann schuldig. Auch ohne körperliche Gewalt sei das Verhalten klar unzumutbar gewesen. Das Gericht verhängte eine Zusatzstrafe von 14 Monaten auf Bewährung und ordnete eine Psycho- sowie Alkoholtherapie an. In der Urteilsbegründung hielt die Vorsitzende fest, dass wiederholtes unerwünschtes Auftauchen und Eindringen in den privaten Rückzugsraum eine klare Grenze überschreite. Für den Fall weiterer Vorfälle stellte das Gericht eine unbedingte Haftstrafe in Aussicht.