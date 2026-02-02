Nach Tod eines Elfjährigen: Polizei stellt Gerüchte im Netz klar

Nach der Tötung eines elfjährigen Buben in Leoben ist die Betroffenheit groß. Während die Ermittlungen andauern und die Vernehmung der Mutter noch aussteht, warnt die Polizei vor Falschmeldungen im Internet.

Nach dem gewaltsamen Tod eines elfjährigen Kindes in Leoben wurde die 39-jährige Mutter, die als tatverdächtig gilt, nach einem Spitalsaufenthalt in die Justizanstalt Leoben eingeliefert, 5 Minuten hat berichtet. Die Frau musste zuvor aufgrund eigener Verletzungen operiert werden. Erst nach Stabilisierung ihres Gesundheitszustands war die Entlassung aus dem Krankenhaus möglich.

Befragung und Obduktionsergebnis

Eine förmliche Vernehmung der Frau konnte bislang nicht durchgeführt werden. Zunächst muss ein Arzt klären, ob sie körperlich und psychisch vernehmungsfähig ist. Erste Befragungen stützten laut Polizei jedoch die bisherige Spurenlage. Demnach dürfte sich zum Tatzeitpunkt keine weitere Person in der Wohnung aufgehalten haben. Mittlerweile liegt auch das Obduktionsergebnis vor. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der elfjährige Bub starb an den Folgen schwerer Stich- und Schnittverletzungen. Mehrere Messer wurden als mutmaßliche Tatwaffen sichergestellt. Die Ermittlungen zu Motiv und Ablauf dauern an.

Trauer, Schock und Gerüchte im Netz

Während viele Fragen weiterhin offen sind, bestimmt Trauer das Bild in Leoben, besonders im Umfeld des Kindes. Freunde, Mitschüler und Bekannte drücken ihre Betroffenheit in sozialen Netzwerken aus. Zahlreiche Beileidsbekundungen zeigen, wie sehr der Tod des Elfjährigen bewegt. Gleichzeitig kursieren im Internet und in einzelnen Medien Berichte über ein angebliches Motiv, wonach die Mutter behauptet haben soll, ihr Sohn sei „vom Teufel besessen“ gewesen. Diese Darstellung weist die Polizei entschieden zurück. Dies sei eine Falschmeldung und liege den Ermittlern so nicht vor, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Wie diese Behauptung entstanden sei, könne derzeit nicht nachvollzogen werden. Die Ermittler betonen jedoch, dass Spekulationen den laufenden Untersuchungen nicht helfen und die Situation für Betroffene zusätzlich belasten.

Schule unter Schock, Krisenhilfe läuft

Besonders groß ist die Betroffenheit im schulischen Umfeld des Buben. Offizielle Stellungnahmen gibt es dort bewusst nicht. Die Schule hat sich zum Schutz der Kinder und Lehrkräfte zu größtmöglicher Zurückhaltung entschlossen. Bestätigt ist jedoch, dass der Elfjährige bereits ein bis zwei Tage vor der Tat nicht mehr am Unterricht teilgenommen hatte. Die schulische Krisenintervention wurde inzwischen aktiviert.

Ermittlungen gehen weiter

Während die Ermittlungsbehörden weiterhin auf Ergebnisse warten, insbesondere auf die Vernehmungsfähigkeit der Mutter, appelliert die Polizei an die Öffentlichkeit, Gerüchte nicht weiterzuverbreiten.