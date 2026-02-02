Notstromaggregat und Anhänger gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

In Langenwang ist zwischen Sonntag und Montag ein hochwertiges Notstromaggregat samt Auto-Anhänger gestohlen worden. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Unbekannte Täter stehen im Verdacht, zwischen 1. und 2. Februar 2026 ein Notstromaggregat samt Anhänger aus einem Carport in der Wehrgasse in Langenwang gestohlen zu haben. Der Besitzer bemerkte das Fehlen am Montag, dem 2.Februar gegen 7 Uhr morgens und erstattete Anzeige bei der Polizei. Nach Angaben des Geschädigten hatte der Anhänger mit dem Aggregat am 1. Februar gegen 13 Uhr noch an seinem Abstellplatz gestanden. In der darauffolgenden Nacht oder den frühen Morgenstunden dürften die Täter zugeschlagen haben.

Auffällige Merkmale des Diebesguts

Gestohlen wurde ein Notstromaggregat der Marke Deutz, das auf einem zweiachsigen Auto-Anhänger der Marke Sambo montiert war. Der Anhänger war abgemeldet und trug kein Kennzeichen, was den Abtransport dennoch nicht verhindert haben dürfte. Auf dem Anhänger befand sich ein Tank mit der Aufschrift „Multitank 1000 Berger Behältertechnik“. Seitlich sind gelb-rote Aufkleber mit der Aufschrift „SAMBO“ angebracht. Zudem befindet sich im vorderen Bereich auf der Deichsel eine markante Vorrichtung zum Aufspulen von Stromkabeln.

Polizei geht von Vorbereitung aus

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Tatörtlichkeit bereits in den Tagen vor dem Diebstahl ausgekundschaftet wurde. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Aggregats gehen die Ermittler von einem geplanten Vorgehen aus. Die Polizeiinspektion Langenwang bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird ersucht, sich zu unter der Telefonnummer 059-133/6253 zu melden.