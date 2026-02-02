Fasching in der Steiermark und Graz: Hier steigen die besten Partys

In Graz und der gesamten Steiermark stehen in den kommenden Tagen zahlreiche Faschingsveranstaltungen für Familien auf dem Programm. Von großen Kinderfesten bis zu traditionellen Umzügen, hier ein Überblick.

Der Februar steht in der Steiermark und in Graz im Zeichen des Faschings.

Den Auftakt macht der Kinderfasching in Fernitz-Mellach. Ab 14 Uhr wird am Freitag, dem 6. Februar, im VAZ Fernitz gefeiert. Auf dem Programm steht Animation mit ChaCha B.A.S, gespielt wird bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstaltet wird das Fest vom Elternverein der Volksschule Fernitz mit Unterstützung der Gemeinde Fernitz-Mellach. Ebenfalls am 6. Februar steigt der Kinderfasching in Raaba-Grambach. Von 15 bis 19 Uhr verwandelt sich das VAZ Raaba-Grambach in eine bunte Faschingswelt. Kinder dürfen sich auf Clown-Shows, Kinderdisco, Animation sowie eine Tombola mit Gewinnspiel freuen. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Samstag, 7. Februar: Kinderfasching in Dobl

Am 7. Februar lädt Dobl zum Kinderfasching. Geboten werden Kinderdisco, Animation, Kinderschminken und ein Glückshafen. Jedes Kind erhält einen gratis Krapfen. Auch für Snacks und Getränke ist gesorgt, ein klassischer Familiennachmittag mit viel Bewegung und Spaß.

Sonntag, 8. Februar: Kindermaskenfeste in mehreren Gemeinden

Der 8.Februar steht ganz im Zeichen der Kinderfeste. An diesem Tag steigen gleich mehrere Feste auf einmal.

Hier ein Überblick: Kindermaskenfest Hausmannstätten ab 15 Uhr im Generationensaal, veranstaltet von den VP Frauen

Fasching mit dem Elternverein VS Werndorf ab 13:30 Uhr

Faschingsrummel Seniorenbund Eggersdorf ab 14 Uhr

Samstag, 14. Februar: Umzüge und Maskenbälle

Am 14. Februar ist im Süden von Graz besonders viel los. Am Abend folgen mehrere Maskenbälle und Faschingspartys für Erwachsene, unter anderem in Kalsdorf, Vasoldsberg und Hart-Purgstall.

Hier im Überblick: Faschingsumzug Kalsdorf bei Graz ab 14 Uhr

Dorffasching Raaba-Grambach ab 13 Uhr

Kinderfasching in Hart bei Graz ab 15 Uhr

Kindermaskenball im Grazer Volkshaus ab 14:30 Uhr

Maskenschirennen am Gedersberg ab 12 Uhr

Stern-Thaler-Faschingsumzug ab 11:30 Uhr

Sonntag, 15. Februar: Familienfasching & Umzüge

Auch der Sonntag markiert einen der wichtigsten Tage für Faschingspartys in Graz und der Steiermark.

Hier im Überblick: Gössendorfer Kinderfasching ab 14 Uhr

Faschingsumzug Laßnitzhöhe ab 13 Uhr

Maskeneislauf in Seiersberg ab 14 Uhr

Kinderfasching ÖVP Lieboch ab 14 Uhr in der Sport- und Veranstaltungshalle

Faschingsrummel Seniorenbund Hart-Purgstall ab 14 Uhr

Montag, 16. Februar: Große Faschingsparty in der Grazer Innenstadt

Am Faschingsdienstag-Vorabend steigt die größte Faschingsparty der Steiermark. Ab 13:30 Uhr wird im Grazer Bermudadreieck gefeiert. Das Areal erstreckt sich über Färber-, Mehl- und Glockenspielplatz. Die Innenstadtlokale bieten Fasching-Specials und Drinks. Vorverkaufstickets sind limitiert.

Dienstag, 17. Februar: Großer Grazer Kinderfasching

Den Höhepunkt für Familien bildet der Große Grazer Kinderfasching der Kinderfreunde Steiermark. Von 15 bis 18 Uhr wird der Arbeiterkammersaal zur Faschingsbühne. Auf Kinder warten Zaubershow, Kasperltheater, Bastelstationen, Kinderdisco, Fotobox und Kinderschminken. Eintrittspreise sind familienfreundlich gestaffelt, Ermäßigungen sind möglich.