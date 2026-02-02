Steiermark-Wetter: Hochnebel, Wolken und etwas Regen am Abend

Am Dienstag, dem 3. Februar, bestimmt eine südwestliche Höhenströmung das Wettergeschehen in der Steiermark. Während es vielerorts trüb bleibt, kann der Föhn in einzelnen Regionen für etwas mildere Temperaturen sorgen. Im Südosten hält sich unterhalb von etwa 1.000 Metern weiterhin Hochnebel. Darüber ziehen dichte Wolkenfelder durch. Auch in der Obersteiermark zeigt sich, laut Geosphere die Sonne nur selten. Nach kurzen Auflockerungen am Vormittag nimmt die Bewölkung am Nachmittag wieder zu. Entlang der Grenze zu Kärnten kann es am Abend stellenweise zu leichtem Regen kommen. Größere Niederschlagsmengen werden jedoch nicht erwartet. Die Temperaturen starten in der Früh bei -6 bis 2 Grad. Tagsüber steigen die Werte auf 2 bis 5 Grad. In föhnigen Lagen, etwa im Ennstal und im Ausseerland, sind auch bis zu 8 Grad möglich.