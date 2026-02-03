Krankenstände in der Steiermark weiter auf hohem Niveau

Auch wenn der Höhepunkt der Grippewelle überschritten ist, sind die Krankenstände in der Steiermark weiterhin hoch. Neue ÖGK-Daten zeigen, wie stark grippale Infekte und Influenza den Alltag noch immer beeinflussen.

In der Kalenderwoche 5/2026 wurden in der Steiermark insgesamt 36.901 Krankenstände gezählt. Damit liegt die Zahl etwas über jener der Vorwoche (KW 4/2026: 36.230). Zwar ist kein sprunghafter Anstieg zu sehen, doch von Entspannung kann noch keine Rede sein. Viele Betriebe und Familien spüren weiterhin die Auswirkungen der Erkältungs- und Grippesaison.

Grippale Infekte nehmen leicht zu

Auffällig ist der Blick auf die grippalen Infekte: In KW 5/2026 wurden 9.397 Fälle gemeldet, in der Woche davor waren es 9.233. Damit ist ein leichter Anstieg zu erkennen. Grippale Infekte äußern sich meist mit Husten, Schnupfen und Halsschmerzen und führen dennoch häufig zu Krankenständen.

Influenza rückläufig, aber weiter präsent

Bei der echten Grippe zeigt sich hingegen ein Rückgang. Die Zahl der Influenzafälle sank von 611 in KW 4/2026 auf 499 in KW 5/2026. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Unterschied deutlich: In KW 5/2025 lag die Zahl der Influenzafälle in der Steiermark noch bei 1.154, also mehr als doppelt so hoch wie heuer.

©ÖGK Die Grafik zeigt die aktuellen ÖGK-Zahlen zu grippalen Infekten, Influenza und Krankenständen in der Steiermark im Vergleich zu den Kalenderwochen 4 und 5 sowie zum Vorjahr.

Deutlich weniger Fälle als im Vorjahr

Auch insgesamt zeigt der Vergleich mit 2025 eine klare Entwicklung. In KW 5/2025 wurden in der Steiermark 43.655 AU-Meldungen gezählt, heuer sind es 36.901. Ähnlich das Bild in KW 4: Damals waren es 42.685, heuer 36.230. Die Zahlen liegen also deutlich unter dem Vorjahresniveau, bleiben aber auf hohem Stand.

Arzt mahnt weiterhin zur Vorsicht

Trotz des überschrittenen Höhepunkts warnt die Österreichische Gesundheitskasse vor zu früher Entwarnung. „Obwohl der erste Gipfel der diesjährigen Grippewelle überschritten wurde, bleibt die Influenzavirusaktivität in Österreich weiterhin hoch. Die aktuellen Zahlen weisen einen leichten Anstieg bei den grippalen Infekten auf. Ein grippaler Infekt ist definiert als eine milde Erkrankung der oberen Atemwege, die sich durch Husten, Schnupfen und Halsschmerzen äußert. Eine echte Grippe (Influenza) ist demgegenüber eine schwerwiegende Virusinfektion, die plötzliche Symptome wie hohes Fieber, starke Gliederschmerzen und extreme Erschöpfung verursacht und auch schwerwiegendere Komplikationen nach sich ziehen kann“, betont Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse.