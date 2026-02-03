Steirische Feuerwehr trauert um ehemaligen Bürgermeister und Kameraden

Große Trauer in Bärnbach: Karl Neuhauser ist im 86. Lebensjahr verstorben. Als langjähriger Bürgermeister, Ehrenmitglied der Feuerwehr und Mensch mit Herz hat er die Stadt und ihre Gemeinschaft nachhaltig geprägt.

In Bärnbach ist die Trauer groß. Mit Karl Neuhauser ist eine Persönlichkeit gegangen, die über Jahrzehnte Verantwortung für die Stadt und ihre Menschen getragen hat. Er war nicht nur Ehrenmitglied der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Bärnbach, sondern auch viele Jahre Bürgermeister der Stadtgemeinde. Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Bärnbach erinnert in bewegenden Worten an ihren Kameraden. „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten Feuerwehrkameraden Karl Neuhauser, der gestern im 86. Lebensjahr von uns gegangen ist.“

Humor, Menschlichkeit und Bodenständigkeit

Was Karl Neuhauser besonders auszeichnete, war seine Art. Humorvoll, menschlich und bodenständig – so beschreiben ihn seine Kameraden. „Durch seine humorvolle Art, seine Menschlichkeit und seine Bodenständigkeit hat Karl unsere Kameradschaft nachhaltig geprägt“, erinnern sich die Feuerwehrleute.

Ein Freund, der fehlen wird

„Wir verlieren mit Karl nicht nur einen engagierten Unterstützer und Kameraden, sondern vor allem einen geschätzten Freund.“ Sein Wirken wird in der Feuerwehr und in der Stadt weiterleben. Die Gedanken sind in diesen Tagen bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Oder, wie es die Feuerwehr zum Abschied sagt: „Lieber Karl, Ruhe in Frieden.“