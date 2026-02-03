Machtkampf in Köflach: SPÖ wirft Vize und Gemeinderat aus der Partei

Der Konflikt rund um die letzte Gemeinderatssitzung in Köflach hat nun formelle Konsequenzen. Der SPÖ-Landesparteivorstand hat den Ausschluss von Marco Gratzer und Christopher Suppan einstimmig beschlossen. Vorausgegangen war ein parteiinternes Verfahren, das nach der umstrittenen Wahl zum Vizebürgermeister eingeleitet worden war. „Wir halten es für unverantwortlich, dass innerparteiliche Konflikte, die wir mehrfach versucht haben intern zu lösen, nun durch die Regionalvorsitzende Ursula Lackner in dieser Form öffentlich ausgetragen werden. Dieser Schritt schadet der Glaubwürdigkeit der gesamten Sozialdemokratie in der Region,“ stellt Gemeinderat Christopher Suppan klar.

Partei spricht von Vertrauensbruch

Auslöser war die Entscheidung der beiden Mandatare, sich im 16. Dezember 2025 über einen internen Parteibeschluss hinwegzusetzen. Statt des offiziell nominierten Kandidaten Christian Veit brachten sie einen eigenen Wahlvorschlag ein. In der Folge wurde Marco Gratzer zum Vizebürgermeister gewählt. Aus Sicht der Parteiführung, allen voran SPÖ-Regionalvorsitzende Ursula Lackner, stellte dieses Vorgehen einen Bruch demokratischer Spielregeln dar. Die SPÖ begründete den Ausschluss mit mangelnder Verlässlichkeit und parteischädigendem Verhalten. Innerhalb der Partei sei der Schaden erheblich, hieß es bereits im Vorfeld der Entscheidung. Gratzer und Suppan in einer Aussendung: „Wir weisen den Vorwurf von ‚Eigeninteresse und Machtspielchen‘ entschieden zurück. Sowie den Vorwurf es gehe nur um Posten. Die Wahl von Marco Gratzer war ein rechtmäßiger Beschluss des Gemeinderates und erfolgte aus verantwortungsvoller Notwendigkeit für die SPÖ Köflach“. Sie betonen, ihre Entscheidung sei nicht aus persönlichen Motiven gefallen, sondern mit dem Ziel, die politische Handlungsfähigkeit der Ortsgruppe sicherzustellen. Beide haben nun sieben Tage Zeit, Einspruch beim Schiedsgericht der SPÖ einzulegen.

©Land Steiermark / Purgstaller

Gratzer und Suppan bleiben im Gemeinderat

Trotz des Parteiausschlusses bleiben Gratzer und Suppan Mitglieder des Köflacher Gemeinderats. Als parteiunabhängige Mandatare können sie ihre Funktionen weiterhin ausüben, auch das Amt des Vizebürgermeisters ist davon nicht betroffen. Eine Abwahl wäre nur mit Unterstützung der Betroffenen selbst möglich, da dafür aktuell keine Mehrheit besteht. Die beiden kündigten an, ihre Arbeit im Gemeinderat fortsetzen zu wollen. Man sei gewählt worden, um für die Stadt zu arbeiten, nicht um politische Konflikte weiter zu verschärfen. Für die SPÖ Köflach bedeutet der Ausschluss eine deutliche Zäsur. Künftig wird die Partei im Gemeinderat nur noch durch Christian Veit vertreten sein. Bei einer Mitgliederhauptversammlung im Frühjahr soll das Team der Stadtpartei neu aufgestellt werden. Veit spricht von einer schwierigen Situation, kündigt aber an, den Fokus wieder auf Inhalte legen zu wollen. Ziel sei es, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und die politische Arbeit für die Bevölkerung fortzusetzen.