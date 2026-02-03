Flammeninferno in Leitring: Todesopfer wurde jetzt identifiziert

Nach dem tödlichen Großbrand in Leitring (Gemeinde Wagna) gibt es nun Klarheit. Brandermittler haben die Ursache des Feuers festgestellt, auch die Identität des Todesopfers wurde offiziell bestätigt.

Am Freitagvormittag, dem 30. Jänner 2026, ist in Leitring im Bezirk Leibnitz ein Wohnhaus in Vollbrand geraten. Gegen 11.47 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Flammen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, das Haus wurde völlig zerstört, 5 Minuten hat berichtet.

Traurige Gewissheit

Zunächst war man davon ausgegangen, dass sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Gebäude befunden hatte. Am Abend folgte jedoch die tragische Gewissheit: In den Überresten des Hauses wurde ein lebloser Körper entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an, das Landeskriminalamt Steiermark übernahm die Ermittlungen.

Brandursache: Offenes Feuer im Erdgeschoss

Nun liegen die Ergebnisse der Brandursachenermittlung vor. Brandermittler des Landeskriminalamtes Steiermark untersuchten am Montag, dem 2. Februar, gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Brandstelle. Dabei konnte der Ausgangspunkt des Feuers im Erdgeschoss, konkret im Bereich des Vorhauses, lokalisiert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer oder Licht ausgelöst worden sein. Hinweise auf einen technischen Defekt konnten nicht festgestellt werden.

Obduktion bestätigt Todesursache

Auch die Identität des Opfers ist nun eindeutig geklärt. Bei der am Dienstag, dem 3. Februar 2026, durchgeführten Obduktion wurde bestätigt, dass es sich um den 63-jährigen Hausbewohner handelt, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein im Gebäude befand. Als Todesursache wurde eine Kohlenmonoxid-Vergiftung festgestellt. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Gewaltdelikt ergaben sich im Zuge der Untersuchungen nicht.