Warum Skikurse in der Steiermark immer teurer werden

Mit Beginn der steierischen Semesterferien in der kommenden Woche startet auch die Hochsaison der Schulskikurse. In steirischen Skigebieten sind Unterkünfte seit Wochen stark nachgefragt. Nicht nur Schulklassen aus der Steiermark, sondern auch Gruppen aus anderen Bundesländern und dem Ausland sorgen für volle Betten. Für manche heimische Schulen bleibt dadurch kaum Platz, mit finanziellen Folgen.

Förderung nur bei Nächtigung in der Steiermark

Für das Schuljahr 2025/26 stellt das Land Steiermark 300.000 Euro für die Förderung von Schulskikursen zur Verfügung. Die Mittel sind begehrt und werden laut Tourismusressort jedes Jahr rasch ausgeschöpft. Heuer haben sich 289 Klassen für eine Förderung angemeldet, so aus einem Bericht des ORF. Die Unterstützung ist jedoch an klare Bedingungen geknüpft: Gefördert werden ausschließlich mehrtägige Skikurse mit mindestens vier Nächtigungen innerhalb der Steiermark. Findet der Kurs in einem anderen Bundesland statt, oder handelt es sich um Tagesausflüge, gibt es kein Geld.

Große Klassen, wenig passende Quartiere

Genau hier liegt für viele Schulen das Problem. Größere Klassenverbände finden in der Steiermark oft keine geeigneten Unterkünfte. Quartiere für kleinere Gruppen seien vorhanden, für Schulskikurse mit 80 bis 120 Kindern werde es jedoch schwierig, so Reinhard Dellinger, BRG Petersgasse Graz Direktor in einem Bericht des ORF. Können Schulen deshalb nicht im eigenen Bundesland bleiben, verlieren sie den Anspruch auf Förderung. Die Kosten müssen dann zur Gänze von den Eltern getragen werden, was den Druck auf Familien erhöht und Skikurse für manche Kinder unerschwinglich macht. Ein weiteres Spannungsfeld betrifft die Volksschulen. Sie organisieren Skitage meist ohne Nächtigung, oft verteilt über mehrere Tage. Obwohl diese Ausflüge ebenfalls in steirische Skigebiete führen, fallen sie durch das Fördersystem. Aus der Seilbahnwirtschaft wird daher eine Anpassung der Kriterien gefordert. Vor allem eine Unterstützung bei Anreise- oder Transportkosten könnte helfen, unterschiedliche Schulformen besser abzudecken.

Land hält an Regelung fest, zeigt sich aber offen

Das Land Steiermark verweist darauf, dass die bestehende Förderung bewusst als Tourismusmaßnahme gestaltet sei. Ziel sei es, Nächtigungen und Wertschöpfung im Bundesland zu halten. Gleichzeitig betont man, dass Rückmeldungen aus der Praxis ernst genommen würden. Die Förderrichtlinien würden regelmäßig überprüft und analysiert. Ob es künftig Anpassungen geben wird, ist offen. Fest steht: Der Wunsch, Kindern den Skisport näherzubringen, trifft zunehmend auf strukturelle Hürden und stellt Schulen, Eltern und Tourismus gleichermaßen vor offene Fragen.