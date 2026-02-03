Glück im Unglück: Kind stürzt 40 Meter ab und bleibt fast unverletzt

Riesiges Glück hatte ein Kind am Dienstag, dem 3. Februar in Altaussee. Beim Bobfahren am Loser stürzte ein Bub rund 40 Meter über steiles Felsgelände ab. Trotz des dramatischen Unfalls erlitt er nur leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagvormittag am Altausseer Hausberg. Beim Bobfahren kam der Bub aus bislang unbekannter Ursache vom Weg ab und stürzte in weiterer Folge über rund 40 Meter steiles Felsgelände ab. Trotz der dramatischen Situation erlitt das Kind nur leichte Verletzungen. Der Bergrettungsdienst sowie die Pistenrettung waren rasch vor Ort und sicherten die Unfallstelle. Aufgrund der schwierigen Lage wurde der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 14 angefordert. Das Kind wurde mittels Winde geborgen und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus geflogen.