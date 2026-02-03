Medizinischer Notfall am Steuer: 83-jähriger Steirer nach Unfall tot

Ein 83-Jähriger kam Dienstagnachmittag, dem 3. Februar, mit seinem Auto von der Fahrbahn im Bezirk Weiz ab. Ursache dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Viertelfeistritz beordert. Zeugen hatten dort ein Fahrzeug bemerkt, das von der Straße abgekommen war. Im Wagen fanden sie den leblos wirkenden 83-jährigen Lenker aus dem Bezirk Weiz vor und leisteten sofort Erste Hilfe. Die Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Medizinischer Notfall lag vor

Nach der medizinischen Begutachtung steht fest, dass ein akuter medizinischer Notfall zum Ableben des Mannes führte. Am Körper des Verstorbenen konnten keine Verletzungen festgestellt werden, die auf ein Fremdverschulden oder eine Gewalteinwirkung hindeuten würden. Auch am Fahrzeug selbst wurden keine Beschädigungen vorgefunden, die auf einen vorangegangenen Verkehrsunfall schließen ließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 20:24 Uhr aktualisiert